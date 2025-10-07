Hornyák Zsolt magyar győzelemre számít az örmények elleni vb-selejtezőn

„A mérkőzés esélyese a magyar válogatott, amely telt ház előtt fogadja az örményeket, s nem hibázhatja el a helyzeteit, ha ki akar jutni a világbajnokságra. Hazai pályán közelező legyőzni az örmény válogatottat, még akkor is, ha az örmény csapat egyébként egy kellemetlen ellenfél” – latolgatta a nemzeti csapat esélyeit Hornyák Zsolt, aki az eltiltott Varga Barnabás, Sallai Roland kettős pótlásáról is elmondta a véleményét.

„Hogy képesek vagyunk-e helyettesíteni Varga Barnabást és Sallai Rolandot? Bízom benne, hogy igen. A magyar élvonal legalább ugyanolyan, ha nem magasabb minőséget képvisel, mint az örmény, s számos külföldre igazoló játékos kap válogatott meghívót, így akárki fog játszani szombaton, biztosan megüti az örmény csapat szintjét. A pontos összeállítás természetesen Marco Rossira tartozik, de természetesen örülnék, ha Nagy Zsolt és Lukács Dániel is szóhoz jutna, elvégre ők az én tanítványaim” – mondta a Puskás Akadémia mestere, hozzátéve, hogy ő Szappanos Péter pályára lépését sem tartja kizártnak. Hornyák a Puskás Akadémia örmény légiósáról, Giorgi Harutjunjanról is szót ejtett, mondván, hogy az orosz Krasznodar akadémiáján nevelkedő futballista a védelem tengelyében, balhátvédként és szűrőként is megállja a helyét.

Az 52 éves trénertől azt is megkérdezték, hogy melyik örmény játékost hívná a Puskás Akadémiába, ha tehetné – Hornyák gondolkodás nélkül Henrih Mhitarjan nevét mondta.

Hornyák Zsolt 2011 és 2015 között dolgozott Örményországban, ahol előbb a Mika Asztarak, majd a Bananc Jeverán (jelenlegi nevén FC Urartu – a szerk.) vezetőedzője volt. A Mikával egy szuperkupát, míg a Bananc kispadján bajnoki címet és szuperkupát nyert.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)

Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (NK Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alaskert)

Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)

Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Borussia Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország