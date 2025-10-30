Nemzeti Sportrádió

Futsal Eb-felkészülés: a litvánokkal játszik edzőmeccseket a válogatott

Vágólapra másolva!
2025.10.30. 15:19
null
Fotó: mlsz.hu
Címkék
Litvánia futsal Magyarország kerethirdetés felkészülési mérkőzés
A januári Európa-bajnokságra készülő magyar férfi futsalválogatott november 11-én és 12-én Litvániát fogadja edzőmérkőzésen.

November 11-én és 12-én Litvánia legjobbjaival csap össze felkészülési mérkőzésen a januári kontinenstornára készülő magyar férfi futsalválogatott. A Magyar Labdarúgó-szövetség közösségi oldalának csütörtöki híradása szerint a meccseknek az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnok ad otthont.

Az Európa-bajnokságon a magyar nemzeti csapat január 24-én Lengyelországgal, 27-én Portugáliával, 29-én pedig Olaszországgal találkozik Ljubljanában. A csoportkörből az első két helyezett jut tovább.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Gémesi Gergő (Újpest FC), Faragó Ádám (DEAC)
Mezőnyjátékosok: Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Győri Balázs (DEAC), Kajtár Mátyás (SF Wiara Lecha, lengyel), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique De Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)

 

Litvánia futsal Magyarország kerethirdetés felkészülési mérkőzés
Legfrissebb hírek

Favágó-vb: ausztrál sikerek mellett a magyar csapat is új lendületet vett

Egyéb egyéni
5 órája

Női futball: idegenben nyertünk a szlovákok ellen felkészülési mérkőzésen

Magyar válogatott
2025.10.28. 18:09

Máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre

Magyar válogatott
2025.10.28. 12:56

Fordulatos meccsen győzte le a futsal NB I címvédője a Magyar Kupa-győztest a forduló rangadóján

Labdarúgó NB I
2025.10.27. 22:53

Kikapott Svédországtól a Kincsem Parkban a magyar amerikaifutball-válogatott

Amerikai sportok
2025.10.25. 17:24

Könnyedén győzött Luxemburg ellen a magyar női válogatott

Magyar válogatott
2025.10.24. 19:52

Ezüstéremmel zárták a magyarok a Socca Women’s Aegean Cupot Krétán

Minden más foci
2025.10.23. 11:59

Válogatott: jövő hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az írek elleni vb-selejtezőre

Magyar válogatott
2025.10.21. 14:42
Ezek is érdekelhetik