Futsal Eb-felkészülés: a litvánokkal játszik edzőmeccseket a válogatott

November 11-én és 12-én Litvánia legjobbjaival csap össze felkészülési mérkőzésen a januári kontinenstornára készülő magyar férfi futsalválogatott. A Magyar Labdarúgó-szövetség közösségi oldalának csütörtöki híradása szerint a meccseknek az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnok ad otthont.

Az Európa-bajnokságon a magyar nemzeti csapat január 24-én Lengyelországgal, 27-én Portugáliával, 29-én pedig Olaszországgal találkozik Ljubljanában. A csoportkörből az első két helyezett jut tovább.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Gémesi Gergő (Újpest FC), Faragó Ádám (DEAC)

Mezőnyjátékosok: Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Győri Balázs (DEAC), Kajtár Mátyás (SF Wiara Lecha, lengyel), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique De Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)