Dibusz megsérült, nem védhet a vb-selejtezőkön

Dibusz Dénes vasárnap még védett a Ferencvárosban a Paks ellen 2–2-re végződött mérkőzésen. A 45-szörös válogatott kapus az őszi selejtezőkön az írek elleni 2–2-n védett. Az MLSZ arról nem számolt be, milyen sérüléssel bajlódik a 35 éves kapus.

A Dibusz helyére behívott Demjén Patrik korábban már volt válogatott kerettag, de a felnőtt csapatban még nem mutatkozott be.

A magyar válogatott október 6-án, hétfőn kezdte meg a felkészülést Telkiben, így Demjén is csatlakozik már a kerethez.

A mieink október 11-én Örményországot fogadják, három nappal később pedig Portugáliában lépnek pályára.

Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a férfi A-válogatott Örményország és @selecaoportugalellen készülő keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány. #csakegyutt #magyarok #HUNARM #PORHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 6, 2025

A VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország