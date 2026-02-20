Nemzeti Sportrádió

Schmidt Ádám: A sportvilág két, két és fél millió honfitársunkat érinti

2026.02.20. 20:07
Balról jobbra: Varga Gábor, Märcz Tamás, Baji Balázs, Schmidt Ádám, Tessely Zoltán, Szekeres Pál és Becsey János, kétszeres paralimpiai bajnok úszó, a Paralimpiai Bajnokok Klubjának elnöke (Fotó: Kovács Péter)
Péntek délután Sportinfó 2026 néven Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémián (KKNKKA) tartott sportszakmai fórumot a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága.

A 2010 óta eltelt időszakban, a magyar sportban elért legfontosabb eredményeket hivatott bemutatni az a sportszakmai fórum, amely Sportinfó 2026 néven ezúttal Fejér vármegyébe, Sukoróra érkezett.

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia aulája megtelt az érdeklődőkkel, az eseménysorozat megálmodója, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, Schmidt Ádám megnyitó tájékoztatójában úgy fogalmazott: „A sport mindannyiunknak fontos, mondhatni, szívügyünk. Ez az esemény azt a célt is szolgálja, hogy mérleget vonjunk abból, mi történt az elmúlt tizenhat évben. Emlékszem a kétezertíz előtti időkre, arra, amikor még a szövetségek kérvényeket írtak azért, hogy világversenyekre utazhassanak, amikor még a magyar sport létesítményproblémákkal küzdött. Mára ez merőben megváltozott.”

Az államtitkár kiemelte, a közösségi sport és a versenysport összefonódik, nehéz határvonalakat állítani, így a támogatásokat sem lehet egyértelműen szétválasztani egymástól: „A sportvilág két–két és fél millió honfitársunkat érinti, ezért is kiemelt, stratégiai ágazat, és nem arról beszélünk, hogy csak a legmagasabb szintű sportot támogatja a kormány.”

Schmidt Ádám (Fotó: Kovács Péter)

Schmidt Ádám leszögezte, Fejér vármegyében 2010 óta 287 milliárd forint össztámogatás érkezett a sportba, a létesítményfejlesztéseket ebből ha levonják, azt jelenti, hogy ebben a vármegyében évente 14 milliárd forint jutott a sport fejlesztésére.

Arról is beszélt, hogy a sportnak az egészségmegőrzés és a fizikai fejlesztés mellett erős jellemformáló képessége is van, éppen ezért különösen fontos, hogy a gyerekeket a sport segítségével kiszakítsák a számítógépek világából: „Virtuális térben vagy a való világban lesznek-e a fiataljaink? Képesek lesznek-e a kihívásokat legyőzni vagy meghátrálnak? Vagy meggyőzzük a fiatalokat, hogy sportoljanak, vagy nagy bajban leszünk mindannyian.”

A sportfórum folytatásában a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója, Baji Balázs, az olimpiai bajnok vízilabdázó, a férfiválogatott korábbi szövetségi kapitánya, Märcz Tamás, az olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok tőr- és kardvívó, Szekeres Pál, valamint két országgyűlési képviselő, Tessely Zoltán és Varga Gábor vitatta meg a jelenlévőkkel a térség legfontosabb sportot érintő kérdéseit.

Mások mellett szóba került, miként vehetnék igénybe a KKNKKA szolgáltatásait más sportegyesületek is, hogyan sajátíthatnák el a gyerekek hatékonyabban a sportágspecifikus alapmozgásokat a testnevelésórák keretein belül, továbbá azt is megvitatták, mi kellene ahhoz, hogy az atlétika akadémiai keretek között működhessen idehaza.

