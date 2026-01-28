Nemzeti Sportrádió

Rutinos kapus érkezését jelentette be a DVSC – hivatalos

2026.01.28. 17:25
Demjén Patrik (balra) és Bogdán Ádám (Fotó: DVSC)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC szerdán hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Demjén Patrikot.

A 27 éves, esztergomi születésű, MTK-nevelésű kapus Magyar Kupa-győztes, többször volt válogatott kerettag, rendszeresen szerepelt a korosztályos nemzeti csapatokban is – olvasható a debreceniek hivatalos honlapján.

Demjén több mint 200 mérkőzésen (204) védett az NB I-ben az MTK Budapest és a Zalaegerszeg színeiben. Az őszi szezonban az MTK-ban szerepelt és 17 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Demjén Patrik (MTK Budapest)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók:
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion  – Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

