Rutinos kapus érkezését jelentette be a DVSC – hivatalos
A 27 éves, esztergomi születésű, MTK-nevelésű kapus Magyar Kupa-győztes, többször volt válogatott kerettag, rendszeresen szerepelt a korosztályos nemzeti csapatokban is – olvasható a debreceniek hivatalos honlapján.
Demjén több mint 200 mérkőzésen (204) védett az NB I-ben az MTK Budapest és a Zalaegerszeg színeiben. Az őszi szezonban az MTK-ban szerepelt és 17 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Demjén Patrik (MTK Budapest)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –