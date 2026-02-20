Kiss Tamás szerződést hosszabbított Cipruson

Meghosszabbította a kétszeres válogatott Kiss Tamás szerződését a ciprusi labdarúgó-élvonalban szereplő Anorthoszisz Famagusta.
A klub közösségi oldalának pénteki tájékoztatása szerint a 25 éves balszélső új megállapodása 2027-ig szól.
A tavaly nyáron igazolt Kiss eddig 18 mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett a ciprusi csapatban.
