Nemzeti Sportrádió

Kiss Tamás szerződést hosszabbított Cipruson

2026.02.20. 20:26
Fotó: Szakisz Szavvidesz/Anorthosis Famagusta
Anorthoszisz Famaguszta Ciprus Kiss Tamás
Meghosszabbította a kétszeres válogatott Kiss Tamás szerződését a ciprusi labdarúgó-élvonalban szereplő Anorthoszisz Famagusta.

A klub közösségi oldalának pénteki tájékoztatása szerint a 25 éves balszélső új megállapodása 2027-ig szól.

A tavaly nyáron igazolt Kiss eddig 18 mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett a ciprusi csapatban.

 

