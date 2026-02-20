Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: búcsúznak rövid pályás gyorskorcsolyázóink, hét érmet osztanak pénteken – infóközpont

2026.02.20. 09:37
A téli olimpia vasárnap ér véget (Fotó: Getty Images)
téli olimpia Milánó-Cortina 2026
A milánói-cortinai téli olimpián pénteken rendezik a férfi jégkorongtorna elődöntőit, Kanada a címvédő Finnországgal, az Egyesült Államok pedig Szlovákiával mérkőzik meg. Magyarokért rövid pályás gyorskorcsolyában szoríthatunk: Somodi Maja és Végi Diána Laura 1500 méteren negyeddöntőzik, míg a férfi váltó (Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel) az 5000 méter B-fináléjában indul.

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI

Dél-koreai bobos és észt sílövő került be a NOB sportolói bizottságába

A NAP ARANYÉRMESEI

GYORSKORCSOLYA
16.30: női 1500 m

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 5000 m-es váltó A-döntő, női 1500 m döntő

SÍLÖVÉSZET
14.15: férfi tömegrajtos 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
13.10: női krossz döntő
13.30: férfi ugrás döntő
19.30: férfi félcső döntő

A TELJES NAPI PROGRAM

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB
Női kettes 
18.00: 1. futam 
19.50: 2. futam

CURLING
14.05: női elődöntő 
19.05: férfi bronzmérkőzés

GYORSKORCSOLYA
16.30: női 1500 m

JÉGKORONG
Férfitorna, elődöntő
16.40: Kanada–Finnország
21.10: Egyesült Államok–Szlovákia

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó A- és B-döntő (Magyarország: Moon Wonjun, Major Dominik
Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel), női 1500 m döntő

SÍLÖVÉSZET
14.15: férfi tömegrajtos 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: női krossz selejtező
10.30: férfi ugrás selejtező, férfi félcső selejtező
13.10: női krossz döntő
13.30: férfi ugrás döntő
19.30: férfi félcső döntő

 

Ezek is érdekelhetik