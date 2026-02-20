Téli olimpia: búcsúznak rövid pályás gyorskorcsolyázóink, hét érmet osztanak pénteken – infóközpont

A milánói-cortinai téli olimpián pénteken rendezik a férfi jégkorongtorna elődöntőit, Kanada a címvédő Finnországgal, az Egyesült Államok pedig Szlovákiával mérkőzik meg. Magyarokért rövid pályás gyorskorcsolyában szoríthatunk: Somodi Maja és Végi Diána Laura 1500 méteren negyeddöntőzik, míg a férfi váltó (Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel) az 5000 méter B-fináléjában indul.

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI

BOB

Női kettes

JÉGKORONG

Férfitorna, elődöntő

20.15: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó A- és B-döntő (Magyarország: Moon Wonjun, Major Dominik

Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel), női 1500 m döntő SÍLÖVÉSZET

