Téli olimpia: búcsúznak rövid pályás gyorskorcsolyázóink, hét érmet osztanak pénteken – infóközpont
Dél-koreai bobos és észt sílövő került be a NOB sportolói bizottságába
A TELJES NAPI PROGRAM
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Női kettes
18.00: 1. futam
19.50: 2. futam
CURLING
14.05: női elődöntő
19.05: férfi bronzmérkőzés
GYORSKORCSOLYA
16.30: női 1500 m
JÉGKORONG
Férfitorna, elődöntő
16.40: Kanada–Finnország
21.10: Egyesült Államok–Szlovákia
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó A- és B-döntő (Magyarország: Moon Wonjun, Major Dominik
Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel), női 1500 m döntő
SÍLÖVÉSZET
14.15: férfi tömegrajtos 15 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: női krossz selejtező
10.30: férfi ugrás selejtező, férfi félcső selejtező
13.10: női krossz döntő
13.30: férfi ugrás döntő
19.30: férfi félcső döntő