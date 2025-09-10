Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs: Volt tizenöt évvel ezelőtt egy gyerekkori álmom

2025.09.10. 07:31
Tóth Balázs a következő két meccsen négy ponttal lenne boldog (Fotó: NSO Tv)
Cristiano Ronaldo Magyarország válogatott Tóth Balázs Vb-selejtező
Az immár kétszeres válogatott kapus, Tóth Balázs alig tudott aludni miután megtudta, Dibusz Dénes sérülése miatt ő áll majd Portugália ellen a magyar kapuban. A Blackburnben légióskodó hálóőr gyerekkori álma vált valóra, hogy Cristiano Ronaldo ellen védhetett.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)
Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

Hiába duplázott Varga Barnabás, mégis Portugália nyert a Puskás Arénában

Bár a magyar válogatott egyenlített a hajrában, két perccel később bosszantó hiba után a vendégek ismét betaláltak.

Marco Rossi: Nem lett volna szabad kockáztatni, elkerülhető gólt kaptunk

„Én nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosok sem. Ő képes volt csodákra, mi most nem.”

 

Cristiano Ronaldo Magyarország válogatott Tóth Balázs Vb-selejtező
