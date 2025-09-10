A sokoldalú Joao Cancelót dicsőítik a portugálok a budapesti győzelem után – lapszemle

„Portugália legyőzte Magyarországot és ezzel megszerezte második győzelmét a világbajnoki-selejtezősorozatban” – állapította meg meccs utáni tudósítása címében az O Jogo, amely mindössze egy közepesen terjedelmes cikket szentelt az összecsapásnak.

Külön idéztek viszont a meccset eldöntő Joao Cancelótól: „Egyénileg egyértelműen jobb csapat vagyunk a csoport többi ellenfelénél, de a futball ma már nem csak erről szól. Kollektíven is erősnek kell lennünk, ahogy ma is azok voltunk. Nem voltunk ugyan annyira erősek, mint szerettük volna, mert nem akartunk gólokat kapni, de sikerült leküzdenünk a nehézségeket, és a három pontunk megérdemelt.”

„Szerencsére sikerült megnyernünk a meccset, és összességében fölényben is futballoztunk a magyarokkal szemben, ami várható volt. Azonban irányíthattuk volna jobban a játékot, és nem kellett volna kapnunk két gólt” – tette még hozzá az Al-Hilal hátvédje.

A másik ismert portugál lap, az A Bola már jóval részletesebben foglalkozott az összecsapásról. Egyik cikkükben felsőfokú jelzőkkel írtak Joao Cancelóról, akit a meccs legjobbjának is megválasztottak 7-es osztályzattal. „A jobbszélső ismét remekelt, és eldöntött egy szinte teljesen egyoldalú összecsapást” – írták, s megállapították azt is, hogy a korábbi FC Barcelona-futballista a két vb-selejtező alatt vitathatatlanul a portugál csapat legjobb játékosa volt, ráadásul sokoldalú játékosként jellemezték, amit feltétlenül a javára írnak: „Játszik hátvédként, szélsőként, jobb oldali középpályásként... Szükség esetén még más posztokon is bevethető, de a jobb oldalon a legboldogabb. Kimeríthetetlen állóképességgel rendelkezik és ritka jó érzékkel tud gyors döntéseket hozni.”

Ami még a szaklap értékeléseit illeti: Cancelóhoz hasonlóan 7-es osztályzatot kapott Pedro Neto is, de a legtöbb játékost 6-ossal jutalmazták a lap munkatársai, köztük a tizenegyesből eredményes Cristiano Ronaldót is. A leggyengébb értékelést a középső védő Rúben Neves kapta, akinek a teljesítményét mindössze 4-essel értékelték.

„Remek csapatnak lenni azt jelenti, hogy tudni kell szenvedni, és közben győzni” – írta szintén az A Bola meccs utáni krónikájában, amely Francisco Alves Tavares nevéhez fűződött: „Sokkal keményebben kellett küzdenie Portugáliának Magyarország ellen, mint azt a statisztika sugallja. A fölényben lévő portugálok ugyanis nem tudták megállítani Varga Barnabást, aki két helyzetből kétszer is betalált. Joao Cancelo ismét remekelt, megszerezve a meccs győztes találatát” – tette hozzá még az anyagában.

Természetesen Cristiano Ronaldo is kapott néhány sort – megemlítették, hogy a 40 éves klasszis megszerezte 39. gólját a világbajnoki-selejtezőkön, ezzel beérte a guatemalai Carlos Ruízt.

A Récord című portugál lap szellemes címmel foglalta össze a mérkőzést: „A csokoládét mindig a végére tartogatják” – írták, kiemelve, hogy a portugál védelmi falat kétszer is áttörte Magyarország, ennek ellenére a végén sikerült megszerezniük a három pontot Budapesten.