Vb-selejtező: Írország–Magyarország

2025.09.06. 20:30
Varga Barnabás (középen) szerezte a magyar csapat első gólját, Sallai Roland (jobbra) a másodikat (Fotó: Kovács Péter)
vb 2026 foci vb extra vb-selejtező ír válogatott világbajnoki selejtező élő közvetítés magyar válogatott
Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott első mérkőzését játssza a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában. Az F-csoport 1. fordulójában nemzeti csapatunk Írország vendégeként lép pályára Dublinban. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–2 – ÉLŐ
Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek
ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty, D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight, Cullen, Azaz – Szmodics, E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
A kispadon: Bazunu, Travers (kapusok), Dunne, Idah, Johnston, Kenny, Lawal, McAteer, Ogbene, K. Phillips, Scales, J. Taylor
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Szappanos, Tóth Balázs (kapusok), Dárdai M., Gruber, Lukács D., Mocsi, Nagy Zs., Osváth, Ötvös, Szalai G., Tóth Barna, Vitális
Gólszerző: Varga B. (2.), Sallai (15.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

