Nem szabad elkényelmesedni – Rutai Balázs a futsal Eb előtt

„Tíz meccs óta veretlenek vagyunk, ami nyilván pozitív dolog, de többször felhívták a figyelmünket az elmúlt négy-öt mérkőzésen, hogy ebbe nem szabad belekényelmesednünk. Jó példa a litvánok elleni második meccs, ahol voltak bajok, noha megvoltak a lehetőségeink” – nyilatkozta az MTI-nek a Kecskemét csapatkapitánya.

A magyarok szeptemberben a Románia elleni pótselejtezőn harcolták ki az Eb-részvételt, azóta pedig négy felkészülési mérkőzést játszottak: Costa Rica vendégeként kétszer nyertek, Litvánia ellen pedig egy győzelemmel és egy döntetlennel zártak Budapesten.

Rutai úgy fogalmazott, a litvánok elleni 2–2-es találkozó figyelmeztetésnek tökéletes volt, hogy nem szabad elkényelmesedniük, mert akkor alkotnak jó csapatot, ha mindenki hozzáteszi a magáét.

„Nálunk nincsenek kiemelkedő egyéni teljesítmények, mint például a portugáloknál, ez csak csapatszinten tud működni” – vélekedett.

Januárban, az Európa-bajnokság csoportkörében a lengyelekkel, az olaszokkal és a címvédő portugálokkal találkozik a magyar válogatott Ljubljanában. Rutai szerint nem volt szerencséjük a sorsolásnál, de Európa legjobb 16 csapata között nem igazán lehet könnyű csoportba kerülni. Felhívta a figyelmet, hogy a kétszeres Eb-érmes Kazahsztán például lemaradt a tornáról, „mi viszont ott vagyunk, bízunk a legjobbakban, és szeretnénk pontot, illetve pontokat szerezni”.

Az Eb-felkészülés jegyében a magyar válogatott december 17-21. között a horvátországi Porecben részt vesz egy nemzetközi tornán Japán, Szlovénia, Lengyelország, Románia és Szaúd-Arábia társaságában, majd január 8. és 18. között Telkiben edz, és a franciákkal egy, a szerbekkel két edzőmérkőzést játszik.

„Még nincs keret, kíváncsian várom, hogy milyen változások lesznek – ha lesznek – a csapatban” – fűzte hozzá a decemberi, horvátországi túra kapcsán Rutai.

Az Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között rendezik Rigában, Kaunasban és Ljubljanában. A csoportok első két helyezettje jut tovább a negyeddöntőbe. Ez lesz a 13. kontinenstorna, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

A Kecskemét a bajnokság alapszakaszának 15. fordulójában, péntek este 5–4-re kikapott az Aramis SE otthonában, ezzel megszakadt a négy meccsből álló veretlensége, a házigazdák viszont három vereség után győztek ismét.

Az első félidőben az alföldiek szereztek vezetést, de utána egy percen belül három gólt kaptak, majd a második felvonásban is volt egy hasonló szituáció, akkor egy percen belül kétszer találtak be a budaörsiek.

„Nem először fordult elő, hogy egy perc alatt több gólt kapunk, de nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. Kétszer is beleszaladtunk egy kilencesbe, de úgy néz ki, nem tanulunk belőle” – közölte az előző idényben bajnoki döntős alföldiek csapatkapitánya.

Hozzátette, ismét a felsőházba szeretnének kerülni, de eléggé kiegyenlített a mezőny és sok az olyan éles meccs, amilyen a pénteki is volt. A címvédő Veszprém, valamint az Újpest és a Nyíregyháza kiemelkedik, a további három felsőházi helyre pedig négy-öt csapat pályázik – vélekedett.