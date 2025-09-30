Nyomasztó csatárkérdés – Bodnár Zalán jegyzete

MIVEL ELTILTÁS MIATT Varga Barnabás és Sallai Roland sem léphet pályára október 11-én a Puskás Arénában az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn – amelyen lényegében győzelmi kényszerben játszik a magyar válogatott azután, hogy az örmények legyőzték az íreket –, Marco Rossi szövetségi kapitány keddi kerethirdetése előtt az volt a nagy kérdés: az előző társaságból bevethető klasszikus középcsatárként egyedüliként megmaradó Tóth Barna mellé kit hív még be ezúttal erre a rendkívül fontos posztra? Böde Dániel, Bárány Donát vagy éppen Könyves Norbert neve is felvetődött az elmúlt hetekben. Nos, a kapitány végül őket és másokat sem talált alkalmasnak a feladatkör ellátására, Tóth Barna maradt a keret egyetlen középcsatára – ahogyan ezt maga a kapitány is elismerte a kerethirdetéskor.

Két megoldás következhet ebből: vagy a paksi csatár lesz ott a kezdőcsapatban az örmények ellen, vagy új taktikai hadrendben, csatár nélkül állunk fel, amolyan hamis 9-essel. Ezt természetesen nem árulta, nem is árulhatta el a szakvezető, azoknak a lelkesedését pedig azonnal lehűtötte, akik el tudnák képzelni egy meccs erejéig erre a posztra is a sokoldalú Szoboszlai Dominikot. Marco Rossi logikusan érvelt: ha Szoboszlai van elöl, ki juttatja el hozzá a labdát? Tóth Barnával kapcsolatban mindenesetre elismerte, hogy az Írországban neki jutó több mint tíz percben nem tudta elöl megtartani a labdát, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket védekezésben és támadásban sem.

Tulajdonképpen az derült ki, hogy nincs jó megoldás, sötétben kell tapogatózni. Nyomasztó gond ez olyan hazai meccs előtt, amelyet meg kell nyerni. Szerintünk már csak azért is érdemes lett volna még egy középcsatárt meghívni, mert ha ne adj’ isten véletlenül megsérül a bemelegítéskor vagy a találkozó elején Tóth Barna, netán hamar kiütközik, nem működik vele a támadósor, a kapitánynak nem marad más választása, mint a formációváltás, ami mindig nehezebb hirtelen, mint posztra cserélni.

Az ugyanakkor örömteli, hogy hátul megnőttek a variációs lehetőségek a klubváltása után vélhetően újra folyamatosan játszó Balogh Botond újbóli behívásával.

De nem csoda, hogy nem ez aggasztja most Marco Rossit, mint ahogyan a kapuskérdést is elintézte annyival: „Írországban Dibusz Dénes szépen lehozta a meccset, itthon Tóth Balázs pedig talán még jobb teljesítményt nyújtott. A kapusposzt sokkal kevésbé aggaszt, mint a csatárkérdés.”