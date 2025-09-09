Nuno Campos: Ha rossz napot fognak ki a portugálok…

– Van esélye Magyarországnak legyőzni a Nemzetek Ligája-címvédő Portugáliát?

– A futballban bármi megtörténhet kilencven perc alatt… – mondta lapunknak Nuno Campos, az NB I-ben szereplő Zalaegerszegi TE FC ötvenéves portugál vezetőedzője. – Nem tudhatjuk előre, mi minden befolyásolja az eseményeket, elég egy piros lap vagy tizenegyes, és máris borulhat minden. Szóval, igen, van esélye Magyarországnak, de természetesen Portugália a favorit. A magyarok sikeréhez elengedhetetlen a kulcsjátékosok kiemelkedő teljesítménye, valamint az, hogy a portugálok rossz napot fogjanak ki – ellenük mindenki hatványozottan motiváltan lép pályára, így a magyar válogatott is, ebben biztos vagyok.

– Ismeri a magyar futballt és a válogatottat: mi a véleménye a mieinkről?

– Magyarország évtizedek óta a világbajnokságra jutásért küzd, s őszintén remélem, ott lesz a jövő évi tornán. A magyar válogatottat határozott védekezés jellemzi, no meg számos kreatív támadója van. Marco Rossi szövetségi kapitány évek óta remek munkát végez, Szoboszlai Dominik nagyszerű csapatkapitány és vezér, s rajta kívül is vannak jelentős nemzetközi tapasztalattal vértezett labdarúgók az együttesben, mint például Willi Orbán, valamint az írek ellen kiállított Sallai Roland, akinek a kiesése nyilván érzékeny veszteség a portugálok elleni csata előtt. A kulcsjátékosok közé sorolom még Loic Negót és Nagy Zsoltot, valamint a fiatalon a Liverpoolban alapember Kerkez Milost. Erős a csapat gerince, a játékosok többsége stabil, megbízható teljesítményre képes.

– Visszatérve a portugálokra: mi a legnagyobb erősségük?

– A tapasztalat, a technikai tudás, valamint a kivételes hozzáállás, mert ezek a játékosok sohasem adják fel, az utolsó percig küzdenek. Mindig a lehető legmagasabbra akarnak törni és rendre trófeákért indulnak harcba.

– És mi a gyenge pontjuk?

– Nem sok van, de ahogyan mindenki, rosszabb napjukon ők is kikaphatnak.

– Cristiano Ronaldo negyvenévesen is a világ egyik legjobbja: meg tudják fékezni a magyarok?

– Fantasztikus támadó, a sikerei és a statisztikái önmagukért beszélnek. A magyar védők egy centiméter helyet sem hagyhatnak neki, mert amint lesz lehetősége, gólt szerez, és máris más mederbe tereli az összecsapást.

– Szoboszlai Dominikot is kiemelhetjük.

– Igen, nagyszerű futballista, az angol bajnok Liverpool egyik ékköve, aki bármelyik európai topcsapatba beférne. Van rá esély, hogy ő dönti el a keddi meccset, ám sok esetben olyanok lesznek a főszereplők, akikre kevésbé számítunk.

– Mit szól az Arsenal ellen szerzett győztes szabadrúgásgóljához?

– Elképesztő lövés volt, amely ráadásul eldöntötte a három pont sorsát. Talán kevesen számítottak rá, hogy jobbhátvédet játszva ő lesz a nyerőember.

– Kint lesz a keddi mérkőzésen a Puskás Arénában?

– Sajnos nem, mert Zalaegerszeg messze van Budapesttől, és szerda reggel korán kell kelni az edzés miatt.

– Ha már edzés: lát olyan zalaegerszegit, aki a jövőben bekerülhet a magyar válogatott keretébe?

– Ezen dolgozunk, de a projektünk még kezdeti fázisban van, az út elején járunk. A ZTE egyik vágyott célja, hogy fontos klub legyen a magyar futball és a válogatott számára.

Nagy sikerek és szoros barátság Paulo Fonsecával Fotó: AFP Nuno Campos pályaedzőként sikert sikerre halmozott a jelenleg az Olympique Lyont irányító Paulo Fonseca segítőjeként a Portónál, a Pacos Ferreiránál, a Bragánál, a Sahtar Donecknél és az AS Románál. A Bajnokok Ligájában 22, míg az Európa-ligában 49 mérkőzésen ült a kispadon, s tekintélyes a trófeagyűjteménye: három ukrán bajnoki címet és három Ukrán Kupát, valamint egy ukrán Szuperkupát, eg portugál Szuperkupát és egy Portugál Kupát nyert Paulo Fonsecával, aki a Lyonnal három győzelemmel kezdte az idényt. „Tizenhat évig dolgoztunk együtt, szép sikereket értünk el – mondta lapunknak Nuno Campos. – Szoros barátság alakult ki közöttünk és továbbra is követjük egymás pályafutását, mindig a legjobbakat kívánva a másiknak. Örülök, hogy ilyen ragyogóan kezdett a Lyonnal, remélem, kiváló idénye lesz Franciaországban, szurkolok neki.”

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

Írország–Magyarország 2–2

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport)

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország)*, Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

* Sallai Roland piros lap miatt eltiltva a prtugálok ellen

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Védők: Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország)*, Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

* Francisco Conceicao sérülés miatt nem léphet pályára