Mondd, te mit választanál? – Thury Gábor jegyzete

A LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT szombaton Írország ellen Dublinban elkezdi a vb-selejtezőt, szeptember 9-én Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

Schäfer András sérülése váratlan helyzet elé állította Marco Rossit. Mivel a szövetségi kapitány nem hívta meg a keretbe sem Nikitscher Tamást, sem Nagy Ádámot, talán nem is azon kell morfondíroznia, kivel pótolja a Union Berlin válogatottját, hanem azon, nem érdemes-e az eddig jól bevált három belső védős rendszeren változtatnia. Ha vált, a 4–1–4–1-es verzióban állíthatja fel a nemzeti együttest. Mindkettő mellett és ellen szólnak érvek – utóbbi mellett talán az, hogy ehhez a rendszerhez jelenleg jobban passzol a keret összetétele. Magyarán: a kabáthoz kellene varrni a gombot és nem fordítva. Ugyanakkor az új játékrendszerben eddig egyszer lépett pályára együttesünk, Azerbajdzsánban, és 2–1-re győzött. Csakhogy az azeriek játékereje nem vethető össze sem az írekével, sem a portugálokéval.

Marco Rossi általában nem kockáztat, ragaszkodik a nála bevált labdarúgókhoz és formációhoz. Az olasz-magyar szakember 76 alkalommal ült szövetségi kapitányként a kispadon, szakértelme megkérdőjelezhetetlen. Nála többször csak Baróti Lajos irányította válogatottukat, 117-szer. Az ősz mester arról volt híres, hogy ragaszkodott futballistáihoz, s nem a pillanatnyi forma alapján állította össze a csapatot – nos, utódjánál is hasonló az elv.

A kapusé a leginkább bizalmi poszt, eszerint Dibusz Dénes helye megkérdőjelezhetetlen, előtte a négyvédős rendszerben Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos „takarítana” – ebben az esetben, az oldalakhoz megfelelő lábú labdarúgókat választottunk –, előttük Ötvös Bencéé lenne az elősöprögető szerepköre vagy ahogyan manapság hívják, a hatos pozíció. A klasszikus középpályássort Bolla Bendegúz, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland alkotná, elöl Varga Barnabás. Sallai Roland bal oldalra kerülésével azért megmaradna a játékkapcsolata Szobosz­lai Dominikkal, és mondjuk ki, eleve támadó szellemű labdarúgóként otthonosabban mozogna, mint jobbhátvédként…

Ebben a felállásban nem kellene senkinek sem feladnia eredeti posztját, tény, Ötvös Bence személyében újonc lépne pályára, ám az évad előtt a Ferencvárosba igazoló középpályás jól bírja a kulimunkát, jól is lő. S nem is annyira az újoncavatás jelentene kockázatot, mint inkább az eddig csupán egyszer alkalmazott szisztéma.

Nem is az a kérdés, te kit választanál, hanem az, hogy mit.

