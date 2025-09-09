Meglepetés: ebben a mezben játszik a magyar válogatott Portugália ellen – kép

A magyar csapat hazai közönség előtt szokás szerint piros felsőben és fehér nadrágban lép pályára, most azonban tiszta fehérben játszanak majd a mieink – közölte az MLSZ a meccs napjának délutánján.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Forrás: uefa.com

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország 2–2

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország