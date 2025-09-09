Meglepetés: ebben a mezben játszik a magyar válogatott Portugália ellen – kép

A magyar csapat hazai közönség előtt szokás szerint piros felsőben és fehér nadrágban lép pályára, most azonban tiszta fehérben játszanak majd a mieink – közölte az MLSZ a meccs napjának délutánján.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Forrás: uefa.com
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
20.45: Írország–Magyarország 2–2
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország