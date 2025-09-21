Marco Rossi Pozsonyban figyelte a támadót, aki Sallai Rolandot vagy Varga Barnabást is helyettesítheti

A Dunaszerdahely 22 esztendős játékosa, Redzic Damir a jobb szélen játszotta végig a Slovan ellen 3–2-re elbukott rangadót. A szélsőként és csatárként is bevehető játékos gólt ezúttal nem szerzett, de idénybeli 6 bajnokijából már 4 mérkőzés során betalált.

Amikor Redzichez került a labda, a hazai védők riadót fújtak, gyakran ketten-hárman léptek oda hozzá. „Nehéz dolgom volt, maximálisan figyeltek rám a hazaiak. Próbáltam sok mozgással megtéveszteni őket” – mondta a mérkőzés után a Nemzeti Sportnak.

A pécsi születésű fiatal támadó magyar édesanya és bosnyák édesapa gyermeke. Harkányban kezdte a futballt, majd a Kozármisleny és a PMFC után a Ferencváros utánpótlásához került. Az FTC első csapatában 2021 januárjában mutatkozott be, ahol azzal a mérkőzéssel együtt összesen 6 alkalommal játszott. Időközben eltöltött fél évet a másodosztályú Soroksárnál, majd 2023 nyara óta futballozik a DAC-ban, ahol az elmúlt időben alapemberré vált.

A korábban a magyar U17-es, U18-as és U19-es válogatottban is pályára lépő játékos Sallai Roland és Varga Barnabás posztján is bevethető lehet, amennyiben Marco Rossi szövetségi kapitány meghívja októberi keretébe.

Rossi szeptemberben az említett, eltiltott játékosokon kívül a ferencvárosi Gruber Zsombort, a felcsúti Lukács Dánielt, az MTK-ban szereplő Molnár Rajmundot és a paksi Tóth Barnát hívta be a keretbe. Az elmúlt hetekben nyújtott teljesítménye alapján (a legutóbbi 5 meccsén 2 gólt és 2 gólpasszt jegyző,) a Columbus Crew-t erősítő Gazdag Dániel meghívása is esélyes lehet.

A második októberi meccsre, a Portugália elleni idegenbeli találkozóra már lejár Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország