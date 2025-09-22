Marco Rossi: Majdnem könyvelő lettem, Magyarország mentett meg

„Visszautasítottam csapatokat a Premier League-ből és a Bundesligából is, de Olaszországból sosem jött ajánlat. Sőt, pénzt kértek azért, hogy edzőként dolgozhassak” – nyilatkozta Marco Rossi a La Gazzetta dello Sportnak.

„2022 júniusban négy gólt lőttünk Angliának. Ez egy olyan nap volt, amit a gyerekeinknek és unokáinknak is mesélhetünk és mindenki másnak, aki hallani akarja a történetét. Magyarország az 1953-as 6:3-as, Wembley-ben aratott győzelme óta nem nyert Angliában – mondta Rossi, majd hozzátette: – Elgondolkodtam azon, hogyan fonódnak össze életek és sorsok. Nagyapám délutánjait azzal töltötte, hogy a Grande Torinóról és a magyar Aranycsapatról mesélt nekem. 2011-ben azzal a céllal repültem Budapestre, hogy a vendéglátós üzletágra koncentráljak. Az olasz foci csalódást okozott nekem, de aztán a feleségem és egy barátom meggyőzött, hogy hívjam fel a Honvéd sportigazgatóját. Majdnem tizenöt év telt el, és még mindig itt vagyok, 2018 óta irányítom a válogatottat, ez az ország mentett meg engem. Lehetőséget adtak arra, hogy dolgozzak, míg Olaszország nem. Talán ez az én hibám is volt, sose tudtam, hogyan adjam el magam.”

Rossi elmondta, hogy a Serie C-ben szereplő toszkánai csapat kért pénzt azért, hogy edzőként dolgozhasson. Erre azt válaszolta: bár játékosként sem a pénzszerzés volt az első, de nem hobbiból edzősködik. Akkoriban olyan nehéz időszakon ment keresztül, hogy fontolóra vette, elhagyja a labdarúgás világát, és könyvelő lesz.

„Egy barátomnak köszönhetően kötöttem ki Magyarországon. Neki három bárja van itt, gondoltam, befektetek én is. Eladtam a házamat Bresciában, de hiányzott a foci. Eleinte nem kerestem sokat, a 2016–2017-es idényben, amikor bajnokságot nyertem a Honvéddal, én voltam a legkevesebbet kereső edző a bajnokságban. Magyarország visszaadta a méltóságomat, ma már szinte én is magyarnak érzem magam. A nyelv nehéz, egy-két kifejezést ismerek, de alapvetően spanyolul és angolul beszélek a játékosokkal” – fogalmazott Rossi.

A 61 éves edző a játékosok közül Roberto Mancinit nevezte meg a legjobb csapattársnak, míg arra, hogy ő lett a FIFA 97 játék legjobb értékelésű labdarúgója, úgy reagált, „sohasem értettem, ez valami hiba lehetett, én mindig a Super Marióval játszottam”.

Rossi elmondta, hogy amikor a magyar szövetség megkereste, akkor épp úton volt a nápolyi körgyűrűn. „Nem gondoltam, hogy ilyen sokáig fogok maradni. A két Európa-bajnokság csoda. Több tucat játékos debütálásához járultam hozzá. Hatalmas munkát végzünk a tehetségek felkutatásában. Mindenki ismeri Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost, de az igazi siker az, hogy sikerült felépíteni Varga Barnabást, aki a negyedosztályban játszott, és egy gyárban dolgozott. Büszke vagyok arra, hogy nekem van a második legtöbb mérkőzésem a magyar válogatott élén, és jó érzés, amikor a Puskás Aréna a nevemet skandálja.”

„Remek a kapcsolatom Orbán Viktorral. Időnként találkozunk, néha pedig ír nekem, hogy megtudja, mi lesz az összeállítás, vagy azt, melyik játékosokat fogom behívni a keretbe. De mindenben teljes szabadságom van. A legutóbbi Európa-bajnokság után sértéseket kaptam a közösségi médiában, fenyegettek engem és a családomat, de nem érdekel. Hálás vagyok Magyarországnak, mert megmentette az életemet. És jól élek Budapesten: a belvárosban lakom, biztonságos. Más városokban, mint London, Párizs vagy Milánó, amikor leszáll az éjszaka, menekülni kell” – így a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

„Az az álmom, hogy Magyarországot negyven év után ismét kijuttassam a világbajnokságra. Ha ezt meg tudnám valósítani, nyugdíjba vonulhatnék. Örökre emlékeznének rám, és a nagyapám is büszke lenne” – zárta gondolatait Rossi.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország