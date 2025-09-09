Kollégánk meglepte Roberto Martínezt és Bernardo Silvát is

Roberto Martínez szövetségi kapitány és a Manchester City kiválósága, Bernardo Silva képviselte a portugál küldöttséget a Magyarország elleni vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón.

A Nemzeti Sportot Gyenge Balázs képviselte az eseményen, aki portugálul kérdezte a szakembert és a labdarúgót, nem kis meglepetést okozva nekik.

Gyenge Balázs

A portugál Record című lap is a címlapján hozta a történetet, kiemelve, hogy munkatársunk milyen kiválóan beszél portugálul.

A lap a Facebook-oldalára is kitette a posztot, és a hozzászólók is csodálkoztak Gyenge Balázs nyelvtudásán.

„Jobban beszél, mint sok portugál”, „Hihetetlen! Gratulálok a magyar újságírónak!”, „A magyar a világ legnehezebb nyelve, így könnyű megtanulniuk portugálul, haha”, „Hűha! Tökéletes! Jobb, mint sok portugál”, „Az apa vagy az anya, de megkockáztatom, hogy mindkettő portugál lehet. Akárhogy is, ez büszkeség”, „Nehéz elhinni, milyen tökéletes kiejtés” – olvasható a Record közösségi oldalán.

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

Írország–Magyarország 2–2

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország)*, Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

* Sallai Roland piros lap miatt eltiltva

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Védők: Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország)*, Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

* Francisco Conceicao sérülés miatt nem léphet pályára