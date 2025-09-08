Kihívás a magyar válogatott ellen pályára lépni telt ház előtt – véli a portugál szövetségi kapitány

Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya először a saját csapatáról beszélt.
„Kulcsfontosságú a holnapi mérkőzés a továbbjutás szempontjából, de mind a hat meccsre ugyanúgy kell fókuszálnunk, ugyanolyan jelentőségű mindegyik. Fejlődtek a játékosaink, az egyéni tehetség abszolút a mi oldalunkon áll, de nyilván meg kell találnunk azokat a játékkapcsolatokat, a dinamikát, ami eredményre vezethet. Nagyobb a versengés a válogatottban a posztokért, sokkal inkább számít a karakter, a jellem, minden posztra van két minőségi játékosunk.”
Külön kitért Cristiano Ronaldóra, aki csapatkapitányként tökéletes példát mutat a többieknek, mit jelent viselni a portugál mezt.
„Meglepő, amikor egy ilyen tapasztalt játékost lát az ember, de nem ebből akar megélni, hanem mindig úgy lép pályára, mintha az lenne az első meccse a válogatottban. Inspiráló, hogy milyen motiváltan lép pályára, lenyűgöző játékos. Győztes alkat, aki mindig a mára koncentrál.”
Ezután rátért a magyar válogatottra is.
„Olyan teljesítményt kell nyújtanunk Magyarország ellen, mint Örményország ellen tettük. A magyar válogatott nagyon erős, ami a labda nélküli játékot illeti, és az ellentámadásai veszélyes fegyvernek számítanak, ahogy a rögzített helyzetei is – a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nagyon képzett. Arra számítunk, hogy hazai pályán agresszíven játszanak, kiegyenlített mérkőzést várunk. Kihívás a magyar válogatott ellen pályára lépni telt ház előtt, látványos lesz a körítés, de mi magunkat akarjuk adni, karaktert akarunk mutatni, az eredményt majd meglátjuk.”
Bernardo Silva, a portugál válogatott középpályása elmondta, jól emlékeznek a 2021-es Eb-ről, milyen hangulatot tud teremteni a magyar szurkolótábor a Puskás Arénában.
„Korai még arról beszélni, hogy már egy esetleges győzelemmel le lehetne foglalni a repülőjegyeket az Egyesült Államokba, de nyilván nagy lépés lenne a céljaink felé, ha hat ponttal kezdenénk a selejtezősorozatot. Ez lesz az egyik legfontosabb mérkőzésünk, amely könnyen válhat könnyűvé, de ugyanúgy nehézzé is. Nem igazán tudjuk, hogy mire számítsunk, kielemeztük a magyarokat, az örményeknél jobb minőséget képviselnek. Magasan le tudnak támadni, ezt láttuk a németek ellen, de a kontrázás sebessége, ereje a legfőbb erősségük. Ebben van a legnagyobb veszély. Kerkezt és Szoboszlait jól ismerem, de a többiekről is elmondhatom, magas színvonalon futballoznak. Remélhetőleg a mi térfelünkön zajlik majd a meccs. Nehéz arra válaszolni, hogy ez lesz-e a döntő mérkőzés a továbbjutást illetően, hiszen az íreket is jól ismerem, sokan az angol bajnokságban játszanak, de lehet, hogy ez lesz a fontosabb, mert előbb játszunk a magyarokkal idegenben. Nagyon erős a válogatottunk, erős ez a generáció, talán most játszanak közülünk a legtöbben elitklubokban. Emiatt azonban nagyobb az elvárás is velünk szemben, nagyobb a felelősség is. A Nemzetek Ligája során azonban bizonyítottuk, fel tudjuk venni bárkivel a versenyt.”
Szoboszlai Dominikról külön is kérdezték, vele kapcsolatban elmondta, nagyon tiszteli az ilyen típusú játékosokat, de reméli, holnap nem hagyja el győztesen a pályán.
Végül a 40. életévét taposó Cristiano Ronaldóról is ejtett néhány szót.
„Rengeteg energia, becsvágy van benne. Világbajnok sosem volt, el tudom képzelni, hogy ez legyen a tökéletes lezárása a pályafutásának. Az ő ambíciójával közelebb tudunk kerülni a céljainkhoz.”
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
Írország–Magyarország 2–2
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport)
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország)*, Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
* Sallai Roland piros lap miatt eltiltva
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Hátvédek: Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország)*, Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)
* Francisco Conceicao sérülés miatt nem léphet pályára