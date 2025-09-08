Kihívás a magyar válogatott ellen pályára lépni telt ház előtt – véli a portugál szövetségi kapitány

Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya először a saját csapatáról beszélt.

„Kulcsfontosságú a holnapi mérkőzés a továbbjutás szempontjából, de mind a hat meccsre ugyanúgy kell fókuszálnunk, ugyanolyan jelentőségű mindegyik. Fejlődtek a játékosaink, az egyéni tehetség abszolút a mi oldalunkon áll, de nyilván meg kell találnunk azokat a játékkapcsolatokat, a dinamikát, ami eredményre vezethet. Nagyobb a versengés a válogatottban a posztokért, sokkal inkább számít a karakter, a jellem, minden posztra van két minőségi játékosunk.”

Külön kitért Cristiano Ronaldóra, aki csapatkapitányként tökéletes példát mutat a többieknek, mit jelent viselni a portugál mezt.

„Meglepő, amikor egy ilyen tapasztalt játékost lát az ember, de nem ebből akar megélni, hanem mindig úgy lép pályára, mintha az lenne az első meccse a válogatottban. Inspiráló, hogy milyen motiváltan lép pályára, lenyűgöző játékos. Győztes alkat, aki mindig a mára koncentrál.”

Ezután rátért a magyar válogatottra is.

„Olyan teljesítményt kell nyújtanunk Magyarország ellen, mint Örményország ellen tettük. A magyar válogatott nagyon erős, ami a labda nélküli játékot illeti, és az ellentámadásai veszélyes fegyvernek számítanak, ahogy a rögzített helyzetei is – a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nagyon képzett. Arra számítunk, hogy hazai pályán agresszíven játszanak, kiegyenlített mérkőzést várunk. Kihívás a magyar válogatott ellen pályára lépni telt ház előtt, látványos lesz a körítés, de mi magunkat akarjuk adni, karaktert akarunk mutatni, az eredményt majd meglátjuk.”

Bernardo Silva, a portugál válogatott középpályása elmondta, jól emlékeznek a 2021-es Eb-ről, milyen hangulatot tud teremteni a magyar szurkolótábor a Puskás Arénában.

„Korai még arról beszélni, hogy már egy esetleges győzelemmel le lehetne foglalni a repülőjegyeket az Egyesült Államokba, de nyilván nagy lépés lenne a céljaink felé, ha hat ponttal kezdenénk a selejtezősorozatot. Ez lesz az egyik legfontosabb mérkőzésünk, amely könnyen válhat könnyűvé, de ugyanúgy nehézzé is. Nem igazán tudjuk, hogy mire számítsunk, kielemeztük a magyarokat, az örményeknél jobb minőséget képviselnek. Magasan le tudnak támadni, ezt láttuk a németek ellen, de a kontrázás sebessége, ereje a legfőbb erősségük. Ebben van a legnagyobb veszély. Kerkezt és Szoboszlait jól ismerem, de a többiekről is elmondhatom, magas színvonalon futballoznak. Remélhetőleg a mi térfelünkön zajlik majd a meccs. Nehéz arra válaszolni, hogy ez lesz-e a döntő mérkőzés a továbbjutást illetően, hiszen az íreket is jól ismerem, sokan az angol bajnokságban játszanak, de lehet, hogy ez lesz a fontosabb, mert előbb játszunk a magyarokkal idegenben. Nagyon erős a válogatottunk, erős ez a generáció, talán most játszanak közülünk a legtöbben elitklubokban. Emiatt azonban nagyobb az elvárás is velünk szemben, nagyobb a felelősség is. A Nemzetek Ligája során azonban bizonyítottuk, fel tudjuk venni bárkivel a versenyt.”