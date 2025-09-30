Keretet hirdet Marco Rossi – mi is a csatárkérdésre keressük a választ

Újabb nagy meccsek következnek októberben a világbajnoki selejtezősorozatban: 11-én Örményországot fogadják a mieink, míg 14-én Portugáliában lépnek pályára. Előbbi összecsapáson nem futballozhat az írek elleni piros lapjáért kétmérkőzéses eltiltással sújtott és a másodikat az örmények ellen letöltő Sallai Roland, valamint a portugálok ellen a kvalifikációs sorozatban a második sárga lapját megkapó Varga Barnabás sem. A Galatasaray légiósának pótlása sem könnyű feladat Marco Rossinak, de az igazi fejtörést az FTC középcsatárának megfelelő helyettesítése okozza. A szövetségi kapitány kedden keretet hirdet az októberi meccsekre, lapunk pedig megvizsgálta, kik szerepelhetnének Varga Barnabás helyén a centerposzton.

Gruber Zsombor

Az NB I góllövőlistájának éllovasaként (3.16-os xG-re hatot szerzett) minden esélye megvan a keretbe kerülésre, s hogy a kezdő tizenegyben kapjon helyet Örményország ellen. A 21 éves támadó két kölcsönjátékot követően megkapta az esélyt a Ferencvárosban, s él is vele. Nem állíthatjuk, hogy Robbie Keane vezetőedzőnél alapember, ám egyre fontosabb szerepet tölt be. Minden sorozatot figyelembe véve 80 percenként gólt szerez, játékidőarányosan Varga Barnabásnál is jobban termel az idényben. Az FTC-ben leginkább jobb oldali, elmozgó támadóként láthatjuk, jól áll neki a szerepkör, amit Keane rá szabott. Támadómutatókban kiemelkedik posztriválisai közül az NB I-ben, kilencven percre vetítve neki van a legtöbb lövése, (szabálytalansággal végződő) csele, gólpassza és nagy helyzete a Cube mérései szerint, igazán elemében van a kétszeres válogatott csatár. Az utóbbi két mérkőzése nem úgy sikerült, ahogyan tervezte, a Plzen és az ETO FC ellen sem alkotott maradandót, ám a támadóposzton az ő formája alapján lehetnek leginkább bizakodók a magyar szurkolók.

Gruber Zsombor vezeti az NB I-es góllövőlistát (Fotó: Szabó Miklós)

Molnár Rajmund

A nyáron szintet lépett: az MTK Budapesttől a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecinhez szerződött. Abban, hogy a 23 éves támadó légiósnak állt, nagy szerepe van ragyogó idényrajtjának, öt fordulót követően öt góllal vezette az NB I góllövőlistáját. Külföldre igazolva megkapta élete első válogatott meghívóját Marco Rossitól, és bár az írek és a portugálok elleni meccs­keretben sem szerepelt, jó visszajelzés neki, hogy számított rá a kapitány. Azóta bemutatkozott az Ekstraklasában, a második meccse után a nevétől volt hangos a lengyel sajtó: szenzációs, ollózós mozdulattal gólt lőtt a Lechia Gdansk ellen 4–3-ra elveszített találkozón. Eddigi három bajnokijából kettőn kezdett, átlagosan 64 percet töltött a pályán. Noha az MTK-nál jellemzően bal oldali támadóként kapott lehetőséget, a Pogonban középcsatárként szerepeltetik, ami kedvez neki, hiszen ez a kedvenc posztja. A bevetése melletti érv, hogy játékban van, a formája biztató, képes a váratlan húzásokra, igaz, nemzetközi szinten rutintalan, nem tudni, milyen a játékkapcsolata a válogatottban futballozókkal.

Molnár Rajmund ollózos góllal jelentkezett Lengyelországban (Fotó: Kovács Péter)

Szabó Levente

Talán nem sokan vitatják, ha azt állítjuk, a válogatottnál szóba kerülő középcsatárok közül ő játszik a legerősebb bajnokságban. A 2. Bundesligában szereplő Braunschweigben négy gólt szerzett és három gólpasszt adott az előző idényben, a nyári felkészülési időszak során pedig négy találattal jelezte, elkapta a fonalat. Balszerencséjére csapata a Hoffenheimből igazolt a posztjára, a török utánpótlás-válogatott Erencan Yardimci cseréjeként veszik egyelőre számításba. A 26 éves középcsatár a nehezebb utat választotta: noha értesülésünk szerint több vételi ajánlata volt a nyáron, maradt a jól erősítő Braunschweignél, megküzd a helyéért. A bajnokságban hét mérkőzésen egy gólpasszt adott, a Német Kupában a VfB Stuttgart elleni tizenegyespárbajban kíméletlen befejezőnek bizonyult. Stílusa valamelyest hasonlít Varga Barnabáséra, a fejjátéka veszélyes, a védekezésből is kiveszi a részét, nagy a munkabírása. Marco Rossi jól ismeri, hiszen kétszer is válogatott volt az irányítása alatt, ám meglepő lenne, ha ezúttal meghívót küldene neki – főleg, ha valóban szóba kerül Redzic Damir (DAC) behívása. Más lenne a helyzet, ha Szabónak lennének góljai a bajnokságban.

Szabó Levente hét gólban vállalt szerepet a német másodosztályban (Fotó: Imago Images)

Tóth Barna

A leginkább kézenfekvő megoldás Varga Barnabás pótlására a Paks csatára. Írország ellen már bemutatkozott, magas, jó felépítésű csatár, Varga Barnabás távozása óta – ha nem is olyan ütemben, mint elődje – szállítja a gólokat klubjának (két idény alatt és a nyár óta összesen 22 gól és 12 gólpassz a mérlege Pakson, az idei kupadöntőben nagyszerű gólt szerzett). Az NB I-es csatárok közül ő próbálkozik a legaktívabban a kapu előtt (5.72 lövés meccsenként), igaz, lövései minősége rosszabb, mint a negyed­annyit próbálkozó Varga Barnabásé (1.72). Nála többet senki sincs a csatárok közül a tizenhatoson belül – Örményország ellen záporozhatnak a kapu elé a beadások, ha ő játszik –, emellett remekül helyezkedik, nála többet senki sem ér a labdához a kapu előtt. A légi párharcokban szinte verhetetlen.