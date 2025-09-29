Válogatott: a forma alapján Dárdai Bence–Nikitscher Tamás csere jöhet; mi lesz Balogh Botonddal?

Szeptemberben, az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőt megelőzően több olyan játékos is kimaradt Marco Rossi szövetségi kapitány aktuális keretéből, aki az elmúlt egy évben stabil kerettagnak számított. Ide sorolhatjuk Balogh Botondot, Csoboth Kevint és Nikitscher Tamást is – azóta szeptemberben mind a hárman klubot váltottak, ezért érdemes megnézni, mennyit játszanak új csapatukban, mire számíthatnak a keddi kerethirdetés előtt. Ugyanakkor hozzájuk kapcsolódva néhány, szintén légiósként szereplő posztriválisra is érdemes kitérni.

A nyolcszoros válogatott védő, Balogh Botond az új idényben, az olasz élvonalbeli Parma új edzőjétől, Carlos Cuestától egyáltalán nem kapott lehetőséget, így nem volt meglepő, hogy szeptemberben Rossi is mellőzte őt. Ezek után borítékolható volt, hogy Balogh hamarosan klubot vált, és végül a török Kocaelispor vette kölcsön. Törökországban eddig két meccsen szerepelt, mind a kettőt végigjátszotta, és bár sikerélményben még nem volt része (a Gazianteptől kikaptak, a Rizesporral ikszeltek, ma játszhatja a harmadik meccsét a Besiktas ellen), azzal, hogy újra játékban van, lehet esélye a válogatott meghívóra. A válogatottban éppen Mocsi Attila az egyik posztriválisa, akivel szeptember 21-én találkozhatott is a Kocaelispor–Rizespor meccsen (1–1). Szeptemberben Mocsi 23 percet játszott az írek elleni vb-selejtezőn, ami után volt egy kisebb sérülése, de a múlt héten a Szalai Attiláék elleni (Rizespor–Kasimpasa 1–2) bajnokit már ismét végigjátszotta. A Törökországban légióskodó három védő közül a legutóbbi két válogatott meccsen újra kezdő és azóta is folyamatosan játékban lévő Szalai Attila helye tűnik most a leginkább biztosnak a válogatott keretében, de várhatóan a Balogh, Mocsi párosból is legalább az egyikük meghívót kap októberre.

Miután Svájcban, a St. Gallenben az új idényben csak egy bajnokin szerepelt és több mint egy év után kikerült a válogatott keretéből Csoboth Kevin, a 19-szeres válogatott szélső is a török élvonalba, a Genclebirligihez igazolt kölcsönbe. Ő az első két törökországi meccsén összesen 32 percet kapott (a Rizesportól kikaptak, az Eyüsport megverték 1–0-ra), viszont legutóbb, a Kayserispor ellen már nem állt be. Ez pedig nem biztos, hogy elegendő lesz, tekintve, hogy a posztján szóba jöhető támadók közül a ferencvárosi Gruber Zsombor a bajnokság mellett az Európa-ligában is szerepel, és már hat gólt szerzett ebben az idényben. Csoboth posztjára Rossi a szeptemberi meccsekre meghívta az idő közben az MTK-tól a lengyel Pogon Szczecinhez átigazoló Molnár Rajmundot is, aki az első két vb-selejtezőn nem kapott lehetőséget, de Lengyelországban azóta három bajnokin már 192 percet játszott és szerzett egy gyönyörű ollózós gólt (más kérdés, hogy csapata mind a három meccset elveszítette), ami után joggal reménykedhet az újabb meghívóban.

Ezt elmondhatjuk Nikitscher Tamás kapcsán is, aki a tavaly szeptemberi bemutatkozásától kezdődően sorozatban tíz meccsen mindig keretben volt a válogatottban, ebből kilencszer pályára is lépett, szeptemberben viszont kimaradt. Ezzel összefügghet, hogy a spanyol másodosztályú Valladolidban csak egy meccsen játszott az idény elején, akkor is csak csereként és nem a saját posztján, középpályásként, hanem a védelemben számolt vele az edzője. Azóta viszont klubot váltott, és a portugál élvonalbeli Rio Avéban négy meccsen is szerepelt (összesen 65 percet játszott). Igaz, hogy egyelőre csereként kapott lehetőséget, de újra a posztján szerepel és a Benfica ellen csereként beállva az ő nagyszerű indításából tudott pontot menteni a Rio Ave, így minden esélye megvan, hogy visszakerüljön a válogatott keretébe.

Persze, kérdés, kinek a helyén kaphat lehetőséget. Szeptemberben Rossi Ötvös Bencével (Ferencváros) és Vitális Milánnal (ETO FC) bővítette a válogatottnál belső középpályásként szóba jöhető játékosok sorát – mind a ketten szeptemberben léptek először pályára a nemzeti csapatban. Ők azóta is játszanak klubjaikban, ahogy a poszton szintén számításba vehető, kétszeres válogatott, a legutóbb a portugálok ellen kispadon ülő Csongvai Áron is, ő múlt héten egy szép beadásból gólpasszt adott klubjában, a svéd AIK-ban. Aki viszont nem játszik a klubjában, az a wolfsburgi Dárdai Bence: a 19 éves középpályás augusztusban csereként kapott húsz percet az SV Hemlingen elleni, 9–0-ra megnyert Német Kupa-meccsen, de azóta nem jutott szóhoz a Wolfsburgban. A háromszoros válogatott játékos szeptemberben még meghívót kapott a válogatottba, de az októberi meghívója már erősen kérdéses…

A középpályán amúgy is nagy a verseny, amelybe előbb-utóbb a nyáron a Ferencvárostól végleg a lengyel Raków Czestochowához szerződő, kétszeres válogatott Baráth Péter is beszállhat. A 23 éves játékos múlt héten megszerezte első bajnoki gólját ebben az idényben (korábban a Konferencialiga selejtezőjében volt két találata), és egyre fontosabb szerepet játszik a Rakówban, múlt héten csapata mindkét bajnoki mérkőzését végigjátszotta, a Lech után a Widzew Lódz elleni, 1–0-ra megnyert találkozót is, ahogy előtte a Legia Warszawa elleni meccset is. A középpályássorban ami még biztosra vehető, hogy a legutóbb is meghívót kapó, de sérülés miatt végül nem játszó Schäfer András visszatérhet a csapatba, az Union Berlinben ugyanis az előző két fordulóban csereként már játszott.

Akivel kapcsolatban viszont egyelőre nem tudni, van-e még, lehet-e még visszaútja a nemzeti csapatba, az az olasz másodosztályú Speziában ebben az idényben csak egy tétmérkőzésről hiányzó, egyébként hatszor kezdőként futballozó (négy meccset végig is játszó), 30 éves, 88-szoros válogatott Nagy Ádám. A középpályás az elmúlt hat évben, idén márciusig minden kerethirdetésnél bekerült a válogatottba, de 2025-ben még nem kapott meghívót.

A támadósorban hasonló kérdést vet fel a 30-szoros válogatott Gazdag Dániel személye is, aki nyáron a svédek ellen még kezdett, de szeptemberben már nem kapott meghívót, és új csapatában, a Columbusban – amely áprilisban szerződtette – már nem mutat olyan gólerős formát, mint korábban a Philadelphiában, a Crewban 24 bajnokin három gólnál tart. Márpedig, ha Rossi még számol vele, most lenne időszerű a visszatérése, hiszen az örmények ellen Sallai Roland és Varga Barnabás nem szerepelhet eltiltás miatt (a portugálok elleni második meccsen már ott lehetnek).

AZ ÍREK ÉS A PORTUGÁLOK ELLEN (SZEPTEMBER):

Kapusok: Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs

Védők: Bolla Bendegúz, Dárdai Márton, Kerkez Milos, Mocsi Attila, Loic Nego, Willi Orbán, Osváth Attila, Szalai Attila, Szalai Gábor

Középpályások: Csongvai Áron, Dárdai Bence, Nagy Zsolt, Ötvös Bence , Schäfer András, Callum Styles, Szoboszlai Dominik, Tóth Alex, Vitális Milán

Támadók: Gruber Zsombor, Lukács Dániel, Molnár Rajmund, Sallai Roland, Tóth Barna, Varga Barnabás A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN (JÚNIUS):

Kapusok: Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs

Védők: Balogh Botond, Bolla Bendegúz, Dárdai Márton, Kerkez Milos Mocsi Attila, Loic Nego, Willi Orbán, Osváth Attila, Szalai Gábor

Középpályások: Csongvai Áron, Dárdai Bence, Nagy Zsolt, Nikitscher Tamás, Schäfer András, Callum Styles, Szoboszlai Dominik, Tóth Alex, Vitális Milán

Támadók: Csoboth Kevin, Gazdag Dániel, Sallai Roland, Varga Barnabás MARCO ROSSI KÉT LEGUTÓBBI KERETE

AZ OKTÓBERI VB-SELEJTEZŐINK

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország