Gruber Zsombor: kevés lehetőség, kiemelkedő játék

Gruber Zsombor (balra) az ősz legjobb mezőnyjátékosa lett a Nemzeti Sport osztályzatai alapján (Fotó: Kovács Péter)

Az NB I-es rangsor összeállításakor csak a magyar élvonalbeli teljesítményt vettük figyelembe, viszont az osztályzataink alapján a mezőnyjátékosok között első helyen „telelő" ferencvárosi Gruber Zsombor esetében kis túlzással nem is tehettünk volna mást. A támadó az európai kupaporondon szinte egyáltalán nem kap lehetőséget, a Bajnokok Ligája-selejtezők során négyszer lépett pályára csereként a hajrára, az Európa-ligában szeptember óta a padról figyeli csapata remek szereplését.

November végéig érthető volt a magyarázat: az ötmagyaros ajánlás miatt kell a friss erő a bajnokságra is. Élt a lehetőséggel, beverekedte magát Robbie Keane kezdőcsapatába, november végéig tizenhárom mérkőzésen nyolc gólnál és három gólpassznál járt, pedig gyakran így is csak epizódszerepeket kapott, a tizenháromból háromszor szállt be a nyolcvanadik perc után. A perc/gól mutatója ragyogó (92 percenként talál be), és mindössze 67 perc kell neki, hogy gólt szerezzen vagy gólpasszt adjon. Decemberre mégis eltűnt. Kisvárdán még egy órát kapott, azóta három meccsen tíz percet, kétszer végig a kispadon maradt. Formája ugyan visszaesett a hetedik fordulót követően, de novemberben három mérkőzésen két gól és egy gólpassz volt a mérlege.

Nem éri kettős terhelés, így vagy az edzéseken nem teljesít úgy, ahogy edzője szeretné, vagy a kétcsatáros játékba nem illeszkedik. Ha Varga Barnabás (vagy elvétve Alekszandar Pesics) kezd, mellette inkább a gyors támadókat részesíti előnyben Robbie Keane, tehát vagy Lenny Joseph, vagy ahogy többnyire az elmúlt időszakban inkább történt, Bamidele Yusuf rohamoz a magyar válogatott csatára mellett. A technikás, labdás játékban hasznos támadónak így egy sorral hátrébb kellene helyet szorítani, a Fradi viszont nem szorul rá, hogy eredeti posztjuk szerint középpályások helyett egy elölről hátravont játékost préseljenek oda, főleg, hogy Tóth Alex és Jonathan Levi is kiválóan támad, de védekező feladatokat is ellát. Ha ilyen ütemben fogynak a lehetőségei Gruber Zsombornak, nehéz lesz tavasszal is az élen maradnia.