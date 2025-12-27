Nemzeti Sportrádió

Gruber Zsombor: kevés lehetőség, kiemelkedő játék

2025.12.27. 07:51
Kettős terhelés nem éri, november végéig olyan jól teljesített, hogy a mezőnyjátékosok között az ősz legjobbja lett osztályzataink alapján az NB I-ben, decemberre viszont csak percek jutottak Gruber Zsombornak a Fradiban.
Gruber Zsombor (balra) az ősz legjobb mezőnyjátékosa lett a Nemzeti Sport osztályzatai alapján (Fotó: Kovács Péter)

Az NB I-es rangsor összeállításakor csak a magyar élvonalbeli teljesítményt vettük figyelembe, viszont az osztályzataink alapján a mezőnyjátékosok között első helyen „telelő" ferencvárosi Gruber Zsombor esetében kis túlzással nem is tehettünk volna mást. A támadó az európai kupaporondon szinte egyáltalán nem kap lehetőséget, a Bajnokok Ligája-selejtezők során négyszer lépett pályára csereként a hajrára, az Európa-ligában szeptember óta a padról figyeli csapata remek szereplését.

November végéig érthető volt a magyarázat: az ötmagyaros ajánlás miatt kell a friss erő a bajnokságra is. Élt a lehetőséggel, beverekedte magát Robbie Keane kezdőcsapatába, november végéig tizenhárom mérkőzésen nyolc gólnál és három gólpassznál járt, pedig gyakran így is csak epizódszerepeket kapott, a tizenháromból háromszor szállt be a nyolcvanadik perc után. A perc/gól mutatója ragyogó (92 percenként talál be), és mindössze 67 perc kell neki, hogy gólt szerezzen vagy gólpasszt adjon. Decemberre mégis eltűnt. Kisvárdán még egy órát kapott, azóta három meccsen tíz percet, kétszer végig a kispadon maradt. Formája ugyan visszaesett a hetedik fordulót követően, de novemberben három mérkőzésen két gól és egy gólpassz volt a mérlege.

Nem éri kettős terhelés, így vagy az edzéseken nem teljesít úgy, ahogy edzője szeretné, vagy a kétcsatáros játékba nem illeszkedik. Ha Varga Barnabás (vagy elvétve Alekszandar Pesics) kezd, mellette inkább a gyors támadókat részesíti előnyben Robbie Keane, tehát vagy Lenny Joseph, vagy ahogy többnyire az elmúlt időszakban inkább történt, Bamidele Yusuf rohamoz a magyar válogatott csatára mellett. A technikás, labdás játékban hasznos támadónak így egy sorral hátrébb kellene helyet szorítani, a Fradi viszont nem szorul rá, hogy eredeti posztjuk szerint középpályások helyett egy elölről hátravont játékost préseljenek oda, főleg, hogy Tóth Alex és Jonathan Levi is kiválóan támad, de védekező feladatokat is ellát. Ha ilyen ütemben fogynak a lehetőségei Gruber Zsombornak, nehéz lesz tavasszal is az élen maradnia.

A magyar élvonal őszi rangsora a Nemzeti Sport osztályzatai alapján
Lapunk elkészítette a 2025–2026-os első osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonjának játékosrangsorát a munkatársaink által adott osztályzatok alapján. A sorrendet a 0-tól 10-ig adható érdemjegyek átlaga határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a 0-s osztályzatok – amelyeket a próbára nem tett kapusok vagy azok a mezőnyjátékosok kapnak, akik kezdőként 30 percnél kevesebbet játszanak – nem számítanak. A ranglistára összesen 134 futballista (tíz kapus és 124 mezőnyjátékos) került fel, csak azok a labdarúgók, akik a mérkőzések több mint felén, azaz legalább tíz bajnokin értékelhető teljesítményt nyújtottak. Aki kilenc vagy annál kevesebb osztályzatot kapott, nem szerepel a rangsorban. Pontazonosság esetén a több értékelhető teljesítmény rangsorolt.

KAPUSOK
  1. Szappanos Péter (Puskás Akadémia) 6.417 (12)
  2. Kovácsik Ádám (Paksi FC) 6.143 (14)
  3. Dibusz Dénes (Ferencváros) 6.100 (10)
  4. Gundel-Takács Bence (Zalaegerszeg) 6.059 (17)
  5. Varga Ádám (Debreceni VSC) 5.875 (16)
  6. Karlo Sentic (Diósgyőri VTK) 5.813 (16)
  7. Kovács Dániel (Nyíregyháza) 5.692 (13)
  8. Popovics Ilija (Kisvárda) 5.571 (14)
  9. Gyollai Dániel (Kazincbarcika) 5.333 (12)
10. Demjén Patrik (MTK Budapest) 5.214 (14)

MEZŐNYJÁTÉKOSOK
1. Gruber Zsombor (Ferencváros) 6.273 (11)
2. Elton Acolatse (Diósgyőri VTK) 6.118 (17)
3. Skribek Alen (Zalaegerszeg) 6.077 (13)
4. Dzsudzsák Balázs (Debreceni VSC) 6.000 (17)
    Vitális Milán (ETO FC) 6.000 (17)
6. Bognár István (MTK Budapest) 6.000 (12)
7. Csinger Márk (ETO FC) 5.941 (17)
    Varga Barnabás (Ferencváros) 5.941 (17)
9. Bárány Donát (Debreceni VSC) 5.933 (15)
10. Tóth Barna (Paksi FC) 5.917 (12)
11. Windecker József (Paksi FC) 5.909 (11)
12. Szűcs Tamás (Debreceni VSC) 5.875 (16)
13. Laros Duarte (Puskás Akadémia) 5.867 (15)
14. Nadir Benbuali (ETO FC) 5.833 (18)
      Lukács Dániel (Puskás Akadémia) 5.833 (18)
16. Tóth Alex (Ferencváros) 5.833 (12)
17. Zseljko Gavrics (ETO FC) 5.818 (11)
18. Claudiu Bumba (ETO FC) 5.813 (16)
      Daniel Stefulj (ETO FC) 5.813 (16)
20. Silye Erik (Paksi FC) 5.800 (10)
21. Horváth Kevin (Paksi FC) 5.765 (17)
      Papp Kristóf (Paksi FC) 5.765 (17)
23. Kiss Bence (Zalaegerszeg) 5.750 (16)
24. Babos Bence (Diósgyőri VTK) 5.750 (12)
25. Paul Anton (ETO FC) 5.692 (13)
26. Szendrei Norbert (Zalaegerszeg) 5.688 (16)
27. Ridwan Popoola (Kisvárda) 5.667 (15)
28. Hahn János (Paksi FC) 5.643  (14)
      Osváth Attila (Paksi FC) 5.643 (14)
30. Fabricio Amato (Zalaegerszeg) 5.636 (11)
      Gyurkits Gergő (Paksi FC) 5.636 (11)
32. Schön Szabolcs (ETO FC) 5.600 (10)
33. Maxsuell Alegria (Zalaegerszeg) 5.583 (12)
34. Kata Mihály (MTK Budapest) 5.571 (14)
      Sós Bence (Kazincbarcika) 5.571 (14)
36. Martin Chlumecky (Kisvárda) 5.563 (16)
37. Kocsis Dominik (Debreceni VSC) 5.556 (18)
      Aljosa Matko (Újpest FC) 5.556 (18)
39. Aboubakar Keita (Nyíregyháza, DVTK) 5.545 (11)
40. Bánáti Kevin (ETO FC) 5.533 (15)
      Dárdai Pál (Puskás Akadémia) 5.533 (15)
42. Molnár Ádin (MTK Budapest) 5.529 (17)
43. Kártik Bálint (Kazincbarcika) 5.500 (18)
44. Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) 5.500 (14)
      Toon Raemaekers (Ferencváros) 5.500 (14)
46. Bodnár Gergő (Zalaegerszeg) 5.500 (12)
      Katona Bálint (Nyíregyháza) 5.500 (12)
      Kovácsréti Márk (Nyíregyháza) 5.500 (12)
49. Jonathan Levi (Ferencváros) 5.500 (10)
      Ötvös Bence (Ferencváros) 5.500 (10)
51. Nagy Barnabás (Ferencváros) 5.467 (15)
52. Artem Favorov (Puskás Akadémia) 5.462 (13)
      Vécsei Bálint (Paksi FC) 5.462 (13)
54. Adrián Guerrero (Debreceni VSC) 5.455 (11)
55. Wojciech Golla (Puskás Akadémia) 5.444 (18)
56. Gera Dániel (Diósgyőri VTK) 5.438 (16)
57. Kinyik Ákos (Paksi FC) 5.429 (14)
58. Átrok Zalán (MTK Budapest) 5.417 (12)
59. Branimir Cipetic (Kisvárda) 5.412 (17)
      Szalai Gábor (Ferencváros) 5.412 (17)
61. Josua Mejías (Debreceni VSC) 5.400 (15)
62. Toma György (Nyíregyháza) 5.400 (10)
63. Kádár Tamás (MTK Budapest) 5.389 (18)
64. Jasmin Mesanovic (Kisvárda) 5.375 (16)
65. Batik Bence (Debreceni VSC) 5.364 (11)
     Lenzsér Bence (Paksi FC) 5.364 (11)
67. Lang Ádám (Debreceni VSC) 5.353 (17)
68. Bohdan Melnik (Kisvárda) 5.333 (15)
      Meshack Ubochioma (Kazincbarcika) 5.333 (15)
70. Horváth Krisztofer (Újpest FC) 5.313 (16)
71. Ibrahim Cissé (Ferencváros) 5.308 (13)
      Soltész Dominik (Kisvárda) 5.308 (13)
      Tóth Rajmund (ETO FC) 5.308 (13)
74. Joseth Peraza (Zalaegerszeg) 5.300 (10)
      Tamás Márk (Diósgyőri VTK) 5.300 (10)
      Vajda Botond (Debreceni VSC) 5.300 (10)
77. Joao Victor (Zalaegerszeg) 5.294 (17)
78. Cadu (Ferencváros) 5.273 (11)
79. Kovács Patrik (MTK Budapest) 5.267 (15)
80. Ilia Beriasvili (MTK Budapest) 5.250 (12)
81. Bíró Bence (Kisvárda) 5.235 (17)
82. Fiola Attila (Újpest FC) 5.231 (13)
      Gavriel Kanikovszki (Ferencváros) 5.231 (13)
      Katona Levente (Nyíregyháza) 5.231 (13)
      Tom Lacoux (Újpest FC) 5.231 (13)
86. Quentin Maceiras (Puskás Akadémia) 5.214 (14)
87. Michael Okeke (Puskás Akadémia) 5.200 (10)
      Jakub Plsek (MTK Budapest) 5.200 (10)
      Polgár Kristóf (Kazincbarcika) 5.200 (10)
90. Csonka András (Zalaegerszeg) 5.182  (11)
      Julien Dacosta (Debreceni VSC) 5.182 (11)
      Iuri Medeiros (Újpest FC) 5.182 (11)
93. Bright Edomwonyi (Nyíregyháza) 5.167 (12)
      Kecskés Ákos (Diósgyőri VTK) 5.167 (12)
95. Sodiq Rasheed (Kazincbarcika) 5.154 (13)
      Bojan Szankovics (Nyíregyháza) 5.154 (13)
97. Nagy Krisztián (Kisvárda) 5.143 (14)
98. Álex Vallejo (Diósgyőri VTK) 5.125 (16)
99. Mihajlo Meszhi (Kazincbarcika) 5.118 (17)
      Joao Nunes (Újpest FC) 5.118 (17)
      Várkonyi Bence (Zalaegerszeg) 5.118 (17)
102. Yohan Croizet (ZTE, DVTK) 5.100 (10)
        Manner Balázs (Nyíregyháza) 5.100 (10)
104. Horváth Artúr (MTK Budapest) 5.083 (12)
105. Marin Jurina (MTK Budapest) 5.077 (13)
106. Baranyai Nimród (Kazincbarcika) 5.071 (14)
107. Könyves Norbert (Kazincbarcika) 5.000 14)
        Novothny Soma (Kisvárda) 5.000 (14)
        Martin Slogar (Kazincbarcika) 5.000 (14)
110. Farkas Bendegúz (Nyíregyháza) 5.000 (13)
111. Szépe János (MTK Budapest) 5.000 (12)
        Varju Benedek (MTK Budapest) 5.000 (12)
113. Benczenleitner Barna (Nyíregyháza) 5.000 (11)
114. André Duarte (Újpest FC) 5.000 (10)
        Major Marcell (Kazincbarcika) 5.000 (10)
        Temesvári Attila (Nyíregyháza) 5.000 (10)
117. Markgráf Ákos (Puskás Akadémia) 4.938 (16)
118. Sztefanosz Evangelu (Nyíregyháza) 4.900 (10)
119. Damian Rasak (Újpest FC) 4.867 (15)
120. Tiago Goncalves (Újpest FC) 4.833 (12)
121. Sajbán Máté (Diósgyőri VTK) 4.750 (12)
122. Giorgi Beridze (Újpest FC) 4.667 (12)
123. Matija Ljujics (Újpest FC) 4.545 (11)
124. Dorian Babunszki (Nyíregyháza) 4.143 (14)

 

Magyarázat: A helyezés után a játékosok neve, csapata, illetve az osztályzatok átlaga szerepel, míg az utolsó oszlopban, zárójelben az értékelhető pályára lépések számát tüntettük fel. Vastaggal szedve a különböző felnőttválogatottakban valaha is szereplő játékosokat jelöltük.

 

 

