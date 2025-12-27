Félévi értesítő – Thury Gábor jegyzete
Egyáltalán nem meglepő, hogy az első osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonjának legjobb játékosa egy kapus lett. Szappanos Péter lapunk osztályzatai alapján 6.417-es átlaggal került az élre. Maga sem gondolhatta, hogy így lesz, már csak azért sem, mert amikor elkezdődött az NB I-es idény, hivatalosan még a szaúdi Al-Fateh labdarúgója volt. Más kérdés, hogy 2025. január 31-én kölcsönben Paksra került, majd a bajnoki második Puskás Akadémia szerződtette, a harmadik fordulóban már ő állt a gólvonalon. Teljesítményét 12 mérkőzés alapján lehetett figyelembe venni.
Tekintélyt parancsoló magasságával (194 centiméter) bátran mozdul ki, amelyik csapat kapuját védi, arra nemigen fejelnek a csatárok… Noha talán az ő posztján van szükség leginkább a jó átlagteljesítményre, a kapusokat általában akkor vesszük észre, ha bravúrosan hárítanak. Nos, Szappanos Péter ebben is kiváló. Nem véletlen, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt rá, más kérdés, hogy csupán kétszeres válogatott, mindkét alkalommal becserélte a szakvezető, aki a Puskás Akadémia kapusához hasonlóan 35 éves Gulácsi Péternek (58 válogatottság) és Dibusz Dénesnek (47) adott inkább lehetőséget. Igaz, továbbra is meg kell küzdenie a keretbe kerülésért, mert a tapasztalt kapusok árnyékában a 28 éves Tóth Balázs is feltűnt.
Még érdekesebb a mezőnyjátékosok között 11 figyelembe vett mérkőzésből 6.273-as átlagával első Gruber Zsombor esete: a Ferencváros 21 éves csatára a legjobbak között háromszor jutott lehetőséghez, Szappanoshoz hasonlóan csereként, ám gólt szerzett az örmények 2–0-s legyőzése során. A Győrben és a Puskás Akadémiában pallérozódó Gruber nincs könnyű helyzetben a Fradiban, mert annak ellenére, hogy 92 percenként szerez gólt, általában epizódszerepet kap. Ennek az is oka, hogy az Európa-ligában és a honi élvonalban Robbie Keane vezetőedző más felfogású együttest küld pályára. Érthető, ha a nemzetközi kupában Varga Barnabás mellett egy gyors támadót szerepeltet, ám az NB I-ben akár többször ki lehetne próbálni, mire lenne képes a Varga, Gruber kettős – nyilván Grubernek több értékelhető meccse lenne.
Teljesítménye arra utal, remekül felveszi a ritmust, de ha megkérdezném, az idény végén annak örülne-e jobban, hogy első a mezőnyjátékosok között, vagy hogy alapember a Fradiban, gyanítom, az utóbbit választaná.
Persze a legjobb lenne a kettő együtt.
