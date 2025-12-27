Félévi értesítő – Thury Gábor jegyzete

Egyáltalán nem meglepő, hogy az első osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonjának legjobb játékosa egy kapus lett. Szappanos Péter lapunk osztályzatai alapján 6.417-es átlaggal került az élre. Maga sem gondolhatta, hogy így lesz, már csak azért sem, mert amikor elkezdődött az NB I-es idény, hivatalosan még a szaúdi Al-Fateh labdarúgója volt. Más kérdés, hogy 2025. január 31-én kölcsönben Paksra került, majd a bajnoki második Puskás Akadémia szerződtette, a harmadik fordulóban már ő állt a gólvonalon. Teljesítményét 12 mérkőzés alapján lehetett figyelembe venni.

Tekintélyt parancsoló magasságával (194 centiméter) bátran mozdul ki, amelyik csapat kapuját védi, arra nemigen fejelnek a csatárok… Noha talán az ő posztján van szükség leginkább a jó átlagteljesítményre, a kapusokat általában akkor vesszük észre, ha bravúrosan hárítanak. Nos, Szappanos Péter ebben is kiváló. Nem véletlen, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt rá, más kérdés, hogy csupán kétszeres válogatott, mindkét alkalommal becserélte a szakvezető, aki a Puskás Akadémia kapusához hasonlóan 35 éves Gulácsi Péternek (58 válogatottság) és Dibusz Dénesnek (47) adott inkább lehetőséget. Igaz, továbbra is meg kell küzdenie a keretbe kerülésért, mert a tapasztalt kapusok árnyékában a 28 éves Tóth Balázs is feltűnt.