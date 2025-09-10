Joao Cancelo: Voltak nehézségeink, de összességében jobbak voltunk, mint a magyarok

– Milyen mérleget von az első két selejtező mérkőzés után?

– Teljesítettük az elvárásokat. Összességében elégedettek lehetünk, hogy mindkét idegenbeli meccsen megszereztük a három pontot. Meggyőződésem, hogy minden csapatrészben kiváló játékosaink vannak, és teljes a bizalom a keret minden tagja iránt.

– Mondhatni, új helyzet volt a csapat előtt, hogy egy selejtezőn fordítania kell – ez mennyiben nehezítette meg a helyzetüket?

– Egyéni szinten egyértelműen a csoport többi tagja fölé növünk, ám a legfontosabb, hogy csapatként is jobbak legyünk a riválisoknál. Elsősorban a védekezést kell stabilizálnunk, elkerülni a kapott gólokat, hogy könnyebb győzelmeket arathassunk, de összességében így is több nehézséget okoztunk az eddigi ellenfeleinknek, mint ők nekünk.

– Gól és gólpassz az örmények elleni meccsen, gól és gólpassz most itt Budapesten. Hogyan értékeli az egyéni teljesítményét?

– Amikor a válogatotthoz jövök, mindig igyekszem a legjobbat nyújtani. Persze mostanában másként tekintenek rám, mert sokak szerint kevésbé erős bajnokságban játszom, de én ugyanaz a játékos maradtam, a játékom minősége, a teljesítményem nem változott, és szerintem ezt meg is mutattam a legutóbbi két meccsen. Sőt, úgy érzem, több válogatott mérkőzésen is bizonyítottam már, és nem szabad letérnem erről az útról.

– Két gól két meccsen azért mégis kiemelkedő teljesítmény…

– Sosem az egyéni teljesítményekben gondolkodom, de minden meccsen, amin pályára lépek, a maximumot kell nyújtanom, és a lehető legjobban kell képviselnem a hazámat és a szeretteimet. Most is csak ezt tettem.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)

Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

A csoport másik mérkőzésén: Örményország–Írország 2–1