Roberto Martínez: Cristiano Ronaldo csapatkapitányhoz méltó teljesítményt nyújtott

„Tudtuk, hogy Magyarország mennyire egységes, jól összehangolt csapatot alkot Marco Rossi vezérletével. Az volt a cél, hogy a középpályán védekezzünk, ne a saját kapunk előtt. Magyarország ellen nagyon nehéz helyzeteket kialakítani, ez a hollandok és a németek budapesti meccsén is látszódott. Az első félidőben nem játszottunk jól, a magyar válogatott szerzett vezetést, de utána nagyon fegyelmezettek voltunk, és meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen hatvannyolc százalékban birtokoltuk a labdát, több szögletig is eljutottunk, az xG-mutatónk is rendben volt” – értékelt Roberto Martínez, aki Rúben Neves és Vitinha szerepéről is beszélt.

„Magyarország nagyon jól védekezik már azt megelőzően, hogy a védelmi harmadába kerülne. Az volt a cél, hogy Rúben Neves mozgásával megteremtsük a passzok lehetőségét Vitinhának, de nagyon elégedett voltam Bernardo Silva és a kispadról pályára lépő játékosok teljesítményével is.”

A Nemzeti Sporttól Cristiano Ronaldo játékáról is kérdeztük a portugálok szövetségi kapitányát, aki összefoglalta az ötszörös aranylabdás két vb-selejtezőn nyújtott teljesítményét: „Három gól két mérkőzésen, példás, csapatkapitányhoz méltó teljesítmény.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)

Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

A csoport másik mérkőzésén: Örményország–Írország 2–1