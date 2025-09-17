Futsal Eb-pótselejtező: minden magyar egészséges, de Rutai és Szalmás nem játszhat

A magyar szövetség honlapja szerint Pál Patrik kisebb sérüléssel érkezett az edzőtáborba, Faragó Ádám pedig korábbi sérülése után még nem volt százszázalékosan terhelhető, de a keddi edzésen már mindketten teljes értékű munkát végeztek.

Bár Rutai és Szalmás két sárga lapja miatt nem léphet pályára a csütörtökön 20 órakor kezdődő meccsen a debreceni Főnix Arénában, a jövő szerdai, craiovai visszavágón rájuk is számíthat Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány.

„Miután két hasonló képességű csapat áll majd szemben egymással, rengeteg múlhat az aprónak tűnő részleteken, például hogy milyen megoldást választunk egy-egy helyzet végén, kellően higgadtak leszünk-e a kulcsszituációkban” – nyilatkozta a spanyol szakvezető.

Hozzátette: alaposan elemezték a román válogatottat, tudják, mire számíthatnak, és mire kell kiemelt figyelmet fordítaniuk.

„A legfontosabb, hogy higgyünk magunkban, és a fegyelmezett játék mellett megfelelő önbizalommal álljunk a mérkőzésekhez. Ha ez meglesz, kiharcolhatjuk az Európa-bajnoki részvételt” – vélekedett a kapitány.

A magyar válogatott a pótselejtező első meccsén, szeptember 18-án Debrecenben fogadja a román csapatot, a párharc visszavágóját pedig szeptember 24-én Craiovában rendezik.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Kinics Bálint (Újpest FC), Faragó Ádám (DEAC)

Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Hadházi Sándor (Veszprém), Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique Da Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté János (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)

FUTSAL, EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

Szeptember 18., csütörtök

20.00, Debrecen: Magyarország–Románia

2. MÉRKŐZÉS

Szeptember 24., szerda

18.30, Craiova: Románia–Magyarország