Futsal: a magyar válogatott döntetlent játszott a litvánokkal

Látszólag igen jól kiismerte egymást a magyar és a litván futsalválogatott a felek keddi mérkőzésen (5–2), ugyanis a szerdai visszavágó első félideje lüktető mezőnymunkáról és a kemény belemenésekről szólt. Csakúgy, mint a csapatok első összecsapásán, ezúttal is vendégek szerezték meg a vezetést, Edgaras Baranauskas gyönyörűen kilőtte a jobb felső sarkot a 10. percben. A magyar csapat több szép támadást is vezetett a folytatásban, ám az utolsó megoldásokba mindig hiba csúszott, sőt, hét másodperccel a játékrész vége előtt könnyen kétgólos hátrányba is kerülhetett volna, de Albert Voskunovic kihagyta a kihagyhatatlant, ziccerben a jobb kapufát találta el.

Mint kedden, ezúttal is a mieink kezdték jobban a második félidőt: a 22. percben Szabó Lajos ballal nagyszerűen elrúgta keresztbe a labdát, amely a bal alsó sarokban kötött ki, négy minutummal később pedig a csapatkapitány Rábl János parádés passza után a 75. válogatott meccsén pályára lépő Nagy Imre volt eredményes. Edgar Baranauskas közvetlen közeli találatával azonban kiegyenlítettek a vendégek. Öt perccel a találkozó vége előtt egy buta könyöklés miatt idő előtt mehetett zuhanyozni a kétgólos litván, de az eredmény már nem változott.

„Akárcsak kedden, ezúttal is gyengén kezdtük a találkozót – mondta a lefújás után lapunknak a 75. válogatott meccsén eredményes Nagy Imre. – De ismét sikerült fordítanunk, sajnálom, hogy végül nem tudtunk nyerni. Értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk, azonban a litván csapatnál csak erősebbekkel fogunk találkozni az Eb-n, szóval a következő két összetartáson ki kell javítanunk a hibákat, hogy januárban jó eredményt érjünk el.”

FUTSAL

Felkészülési mérkőzés

Magyarország–Litvánia 2–2 (0–1)

Sterbinszky Amália Sportcsarnok, 130 néző. Vezette: Dino Kramar (horvát)

Magyarország: Faragó Á. – Győri, Kajtár, Rábl, Büki. Csere: Gémesi (kapus), Fekete M., Rutai, Pál P., Nagy I., Suscsák, Szabó L., Szalmás, Vatamaniuc-Bartha. Szövetségi edző: Sergio Mullor

Litvánia: Cirba – Rastutis, Sendzikas, Vasylius, Spietinis. Csere: Derendiajev, Bucma, Baranauskas, Juchno, Voskunovic, Lotuzys, Osauskas, Zagurskas. Szövetségi edző: Emerson Lima

Gólszerző: Baranauskas (0–1) a 10., Szabó L. (1–1) a 22., Nagy I. (2–1) a 26., Baranauskas (2–2) a 29. percben