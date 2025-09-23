Egy nap alatt elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar–örmény vb-selejtezőre

Hamar gazdára találtak a rendelkezésre álló jegyek a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőre. Az értékesítés szeptember 22-én, 10 órakor indult.

Szokás szerint az értékesítés első napján az MLSZ Szurkolói Klub aranyszintes tagjai vehettek belépőt, ezt követően, szeptember 23-án, 10 órától két napig tart a többi SZK-tag elővásárlási időszaka. Ha maradt volna még belépő, úgy szeptember 25-én, 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetőek lettek volna a jegyek.

A magyar válogatott a harmadik vb-selejtezőjét október 11-én, szombaton játssza Örményország ellen, a mérkőzés 18 órakor kezdődik telt ház előtt.

Elfogytak a rendelkezésre álló belépők a Magyarország-@OfficialArmFF találkozóra. A magyar válogatott a 3. vb-selejtező mérkőzését 2025. október 11-én, szombaton 18 órától játssza a Puskás Arénában.#HUNARM #magyarok pic.twitter.com/K0lCAu2niN — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 23, 2025

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország

Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

Írország–Örményország

Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország