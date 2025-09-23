Nemzeti Sportrádió

Egy nap alatt elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar–örmény vb-selejtezőre

2025.09.23. 13:52
(Fotó: Kovács Péter)
Magyarország magyar válogatott MLSZ Örményország
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) saját hivatalos oldalain számolt be arról, hogy elfogytak a rendelkezésre álló jegyek az október 11-i Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőre.

Hamar gazdára találtak a rendelkezésre álló jegyek a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőre. Az értékesítés szeptember 22-én, 10 órakor indult.

Szokás szerint az értékesítés első napján az MLSZ Szurkolói Klub aranyszintes tagjai vehettek belépőt, ezt követően, szeptember 23-án, 10 órától két napig tart a többi SZK-tag elővásárlási időszaka. Ha maradt volna még belépő, úgy szeptember 25-én, 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetőek lettek volna a jegyek.

A magyar válogatott a harmadik vb-selejtezőjét október 11-én, szombaton játssza Örményország ellen, a mérkőzés 18 órakor kezdődik telt ház előtt.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország
Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
Írország–Örményország
Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
Örményország–MAGYARORSZÁG
Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
MAGYARORSZÁG–Írország
Portugália–Örményország

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

 

 

Ezek is érdekelhetik