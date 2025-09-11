Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: közelebb vagy távolabb került a világbajnoki álom a válogatottól?

Vágólapra másolva!
2025.09.11. 08:33
null
Címkék
Portugália Magyarország vb 2026 vb-selejtező D10 podcast Dupla Tízes magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
A magyar válogatott két legutóbbi vb-selejtezős mérkőzése, különösképp a Portugália elleni, Puskás Arénában vívott csoportmeccs volt a témája a Dupla Tízes Nemzeti Sport-futballpodcast legutóbbi adásának.

 

Portugália Magyarország vb 2026 vb-selejtező D10 podcast Dupla Tízes magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Palotai Károly: a bíró, aki tudott focizni

Népsport
1 órája

Varga Barnabás kapu előtti hatékonysága a klasszisokét idézi

Magyar válogatott
2 órája

Álljunk bele! – Pór Károly publicisztikája

Magyar válogatott
8 órája

Orbán Viktor megköszönte a szurkolóknak a lélegzetelállító koreográfiát

Magyar válogatott
8 órája

Felajánlotta lemondását a román szövetségi kapitány

Foci vb 2026
14 órája

Taktikai szemmel: tökéletesen ült Marco Rossi meccsterve, de sokba kerültek a hibák

Magyar válogatott
15 órája

Szoboszlai Dominik: Ebben nekem is megvan a felelősségem

Foci vb 2026
17 órája

Miért élnénk, ha nem egy álomért? Csapat van, most már jöjjön az eredmény is!

Magyar válogatott
18 órája
Ezek is érdekelhetik