Büki az egyenlítő góljáról: Picit lehetett volna később, hogy ne legyen ennyi izgalom a végén...

„Még egy kicsit sokkos állapotban vagyok. Elképesztő volt. Nagyon kemény csata volt egészen a végéig. Hihetetlen volt a hangulat. Az elején, mielőtt félbeszakadt a mérkőzés tele volt hullámvölggyel. Hol mi támadtunk, hol ők. Rengeteg lövésünk, helyzetünk volt és nagyon örülök, hogy a végén sikerült egyet bekotornom” – mondta az Aramist erősítő Büki Baltazár, aki szerint a szerencsén is múlt a magyar válogatott Eb-kijutása.

„Egyet sajnálok, hogy egy picit korán jött a gól... Picit lehetett volna később, hogy ne legyen ennyi izgalom a végén... Viccet félretéve: lehetett volna ez fordítva is, tehát kellett hozzá szerencse, de örülök neki” – tette hozzá Büki.

„Szerintem jobban játszottunk, jobban, mint otthon, úgyhogy úgy érzem, megérdemelt volt. Nem tudtuk a helyzeteinket gólra váltani és sok faultot elkövettünk. A végén volt előtte is egy kavarodás, amiből volt helyzetünk, itt meg Baltival (Büki Baltazár - a szerk.) eléggé éreztük egymást ebben a párharcban, úgyhogy nagyon örülök neki. Irány az Eb!” – mondta a berettyóújfalui Rábl János, aki hozzátette, valószínűleg ez lesz az utolsó kontinenstornája. A magyar futsalválogatott csapatkapitánya pedig üzent az odavágón megsérült csapattársának, az újpesti Pál Patriknak.

Alasztics Marcell, a futsalválogatott kapusa az MTI-nek úgy fogalmazott: még édesebb a sikerük úgy, hogy a lelátói rendbontás miatt félbeszakadt pótselejtező visszavágóján visszatértek a pályára, és ott 2–2-es döntetlent harcoltak ki a Románia elleni visszavágón.

A magyarok múlt csütörtökön Debrecenben 3–2-re megnyerték az első mérkőzést, így a Craiovában elért szerdai döntetlennel történetük során negyedik alkalommal jutottak ki a kontinenstornára.

Alasztics az ünneplés közepette az MTI-nek elmondta: számítottak rá, hogy ellenséges és feszült lesz a hangulat a lelátón, hiszen az első meccsen a saját szurkolótáboruk is kitett magáért és buzdította őket.

„Ami ma itt történt, az nem megengedhető. A testi épségünk bármelyik másodpercben veszélyben lehetett volna” – szögezte le.

A hatodik percben a rohamrendőrök benyomultak a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek. Előbb egy petárda, majd hang- és fénygránátok is robbantak, a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven.

A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a meccs, de a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a találkozót.

„Nagyon nehéz volt a helyzet, mert megszakították az első félidőt, de úgy gondolom, megmutatkozott a csapat lelkiereje, hiszen ilyen körülmények között, idegenben, ilyen fontos mérkőzésen mindenki a jobbik énjét tudta elővenni. Csúsztunk-másztunk, a másik félidőben nem kaptunk gólt, de lőttünk egyet. Le a kalappal az egész csapat előtt” – mondta a kapus, aki számos bravúros védéssel járult hozzá a sikerhez.

Elmesélte: a kényszerszünet ideje alatt az öltözőfolyósón várakoztak. A románok egyszer megpróbálták kivinni őket a pályára, mintha újrakezdődne a találkozó, de ők akkor még semmilyen hivatalos jelzést nem kaptak. Próbáltak melegíteni és megbeszélni a történteket. Alasztics hangsúlyozta, hogy játékkal szerették volna kiharcolni a továbbjutást, az egy pillanatig sem vetődött fel bennük, hogy nem térnek vissza a pályára.

„Ilyenek vagyunk mi, magyarok: szeretjük a nehezebb utat választani, de így a siker talán még édesebb” – vélekedett.

Az újrakezdést követően a magyarok játékán semmi nem látszott az előző bő fél óra feszültségéből, sőt a nyíregyházi futsalos úgy fogalmazott, érzése szerint még jobbak is volna, mint előtte.

„Az első mérkőzés után úgy éreztem, ha a helyzeteinket jobban használjuk ki, akkor nagyobb előnnyel utazhattunk volna a visszavágóra” – jegyezte meg.

Mint kifejtette: Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány miatt nagyon agresszív, letámadásra alapuló, spanyolos taktikát alkalmaznak védekezésben, de „kivette az élét a játékunkból” az, hogy most is hamar összegyűlt az öt szabálytalanságuk, mint az első meccs első félidejében.

„Kaptunk egy tízméterest, de nem tudtuk belőni. Ők is kaptak egyet, ők viszont értékesítették, de úgy gondolom, az a csapat, amelyik idegenben, ilyen közönség előtt, ilyen nehéz körülmények között ki tudja harcolni a kijutást, az az Európa-bajnokságon is nagyon jó eredményt tud elérni” – nyilatkozta.

Alasztics azt is elmondta, hogy a két félidő közötti szünetben nagyon mérgesek voltak a hátrányuk miatt, de ez a jó értelemben vett győzni akarás előre fogja vinni a csapatot jövőben is, hiszen nem vártak arra, hogy esetleg ismét kapnak egy büntetőt, illetve nem elégedtek meg annyival, hogy majd a hosszabbításban kivívják a továbbjutást.

„Jóval többet kellett védenie az ellenfél kapusának. Nyilvánvalóan nekem is volt dolgom, eléggé megizzadtam és elfáradtam, de ez jó munka volt. Bárcsak minél több ilyen meccs lenne az NB I-ben is! A válogatottnak több ilyen mérkőzésre lenne szüksége, hogy fel tudjunk készülni akár egy világbajnoki selejtezős szereplésre is” – magyarázta.

Sergio Mullor Cabrera kijelentette: sikerük egyik titka az volt, hogy hittek magukban. Hozzátette: senki nem gondolta, hogy ilyen mérkőzést fognak játszani, de megérdemelték a kijutást.

„Nagyon boldog vagyok! Akkor is az lettem volna, ha szétlövésben nyerünk. Rengeteg helyzetünk volt, a csapat tele volt energiával a pályán. Nagyon büszkék lehetünk erre a társaságra, köszönöm mindenkinek, aki segített minket az elmúlt években, amióta itt vagyok” – nyilatkozta.

A spanyol edző hangsúlyozta: ez a kijutás közös érdem, mindenki kivette a részét belőle, aki itt volt velük, és az egész magyar futsalnak hatalmas siker.

A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor.