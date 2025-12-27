Szoboszlai Dominik nélkül kell nyernie a Liverpoolnak

Győzelemmel zárni az évet –ez lebeg a bajnoki címvédő liverpooliak szeme előtt, akik bár sok sebből véreznek, nem kell feltétlenül aggódniuk a szombati mérkőzés előtt. Kezdjük az egyértelmű helyzettel: a vendég Wolverhampton harmatgyenge teljesítménnyel sereghajtó, a Liverpoolnak kis túlzással a tartalékcsapatával is illene felülkerekednie. A Premier League ugyanakkor azért is a világ egyik legerősebb bajnoksága, mert egyetlen meccset sem adnak ajándékba, így viszont már igenis számba kell venni a nehézségeket.

Márpedig nem is olyan régen a csapat hullámvölgyben volt, ahonnan – minden frontot számolva – az előző hat veretlenül megvívott mérkőzésével talán kikecmergett. Csakhogy a legutóbbi, a Tottenham otthonában kicsikart sikerért súlyos árat fizettek a „vörösök”. Kezdjük azzal, hogy az együttes legfontosabb láncszeme, Szoboszlai Dominik Londonban megkapta idénybeli ötödik sárga lapját, így eltiltás miatt nem játszhat a Wolves ellen (ez lesz az idényben az első bajnoki, amit kihagy). Ez önmagában fájó veszteség a Liverpoolnak, mert a magyar válogatott csapatkapitánya nem egyszerűen a meghajtója ennek a gárdának, hanem ha szükséges, több poszton is hiánypótló feladatot lát el, most pedig eleve számos hiányzóval kell számolnia Arne Slot menedzsernek.

Jóllehet a legfájóbb veszteséget, a lábtörést szenvedő Alexander Isak pótlását Hugo Ekitikével meg tudja oldani a holland szakember, a főbb problémák hátrébb és leginkább a jobb oldalon adódnak. Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján van Egyiptommal – alapesetben Szoboszlai Dominik játszhatott volna helyette a jobb szélen –, mögötte, a jobb oldali védő helyéről Joe Gomez (izomsérülés) biztosan hiányzik, miközben a Spurs ellen megsérülő Conor Bradley játéka kérdéses – ne feledjük, a magyar légiós többször lépett már vissza ebbe a pozícióba, most viszont nélküle kell megoldani. Kérdés, mi lesz a szintén a jobb oldalon szereplő Jeremie Frimponggal, akit vérző szájjal kellett lecserélni a Tottenham ellen, és bár előzetesen az ő játéka valószínűsíthető, számolni kell azzal, hogy most tért vissza sérülésből és meccshiánnyal küzd.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy Cody Gapko játéka szintén bizonytalan, Endo Vataru és Giovanni Leoni pedig biztosan kimarad sérülés miatt, elég borús képet kapunk a Liverpool lehetőségeit illetően. És ez még nem minden! Kedden Ibrahima Konaté kihagyta az edzést – a pályán és az edzőteremben sem dolgozott –, és bár egyelőre nem derült ki, mi állhat a háttérben, a legtöbb liverpooli újság szerint kérdéses a hétvégi pályára lépése. Így viszont majdhogynem ott tart a csapat, hogy szinte csak a bal oldali védő posztján tud megfelelően rotálni Arne Slot, és korántsem elképzelhetetlen, hogy az utóbbi három bajnokit végigjátszó Kerkez Milos helyett Andrew Robertson kezd a Wolves ellen. És hogy véletlenül se legyen egyszerű a helyzet, a januári átigazolási időszakra erősítésként kiszemelt Antoine Semenyóért a Liverpool konkrétan lépéshátrányba került a Manchester Cityvel szemben, amely a hírek szerint már a napokban egyeztet a támadó klubjával, a Bournemouthszal.

A címvédő tehát számos nehézséggel küzd, de akkor mit mondjunk a Wolverhamptonról, amely az óév végén már ott tart, hogy nem a bennmaradásért, hanem a minden idők legrosszabb Premier League-csapata-cím elkerüléséért küzdhet legfeljebb! Tizenhét forduló után két pont áll a klub neve mellett, amivel beállította a Sheffield United 2020–2021-es nyeretlenségi rekordját, miközben a Wolves immár az egyetlen, amely két egymást követő idényben is tíz vagy több nyeretlen meccsel kezdett. Az abszolút mélypontot a Derby County 2007–2008-as tizenegy pontos teljesítménye jelenti, márpedig ha a Wolverhampton tartja az eddigi 0.12 pont/fordulót, ötig sem jut el május végéig…

És ez csak a (közel)múlt, a jelen további nehézségeket tartogat! A csapatkapitány Toti Gomes sérülés miatt kénytelen kihagyni a liverpooli vendégjátékot, csakúgy, mint Jean-Ricner Bellegrade, Marshall Munetsi, Rodrigo Gomes, Leon Chiwome és Daniel Bentley. Rajtuk kívül pedig Emmanuel Agbadou (Elefántcsontpart) és Tawanda Chirewa (Zimbabwe) az Afrikai Nemzetek Kupáján vesz részt, tehát Rob Edwards menedzsernek sem lesz egyszerű összeállítania csapatát az Anfieldben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ, szombati mérkőzések

13.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Brentford–AFC Bournemouth

16.00: Burnley–Everton

16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)

18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap rendezik

15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)