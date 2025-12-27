A legjobb 32 játékos maradt versenyben – folytatódik a darts-vb

Több olyan játékostól elbúcsúzhattunk az első két fordulóban, akiknek reális esélyük lehetett volna bejutni a legjobb négy közé, egyikőjüktől éppen december 23-án este. A hatodik kiemelt Danny Noppert egyáltalán nem játszott rosszul, 102.27 pontos átlagot produkált az angol Justin Hooddal szemben, aki viszont pechére élete dartsával rukkolt ki – 103.01-es átlag, 11 maximum, és ilyen hosszú, ötszettes mérkőzésen megfelelő, szűk 43 százalékos kiszállózás.

A legjobb 32 játékos maradt versenyben, a harmadik fordulót szombaton, vasárnap és hétfőn rendezik meg, az első nap este lép színpadra a címvédő angol Luke Littler, vasárnap meg igazán pikáns párharcok következnek. Az ausztrál Damon Heta például az angol Rob Crosszal csatázik, az idén még nem találkoztak, míg a skót Garry Anderson a holland Jermaine Wattimenával mérkőzik, ők négy éve nem csaptak össze egymással, a 2019-es vb-n 4:3-ra Anderson győzött, de az már nem igazán releváns a mostani trendek szempontjából. A Kovács Patrikot kiejtő angol Callan Rydz hétfőn az északír Josh Rockkal méri össze tudását, nem fogunk tehát egyik nap sem unatkozni.

Michael van Gerwen is menetel egyelőre, a háromszoros világbajnok holland keddi sikere után a kétszeres vb-győztes skót Peter Wright visszafogott teljesítményét illetően kapott kérdést, amire azt felelte, nincs meglepve, és szerinte itt az ideje, hogy Wright visszavonuljon. Kíváncsian várjuk, Kígyómarás megfogadja-e a „jótanácsot” a közeljövőben…

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

A 3. FORDULÓ IDŐRENDI BEOSZTÁSA (Tv: Sport1, Sport2)

December 27., szombat

13.30

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)

20.00

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)

December 28., vasárnap

13.30

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)

20.00

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

December 29., hétfő

13.30

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

20.00

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)

2 meccs a 4. fordulóból

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)