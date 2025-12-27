Terbócs István: Szerettük volna megmutatni Kevin Constantine-nak, hogy maradt még bennünk abból, amit tanított nekünk
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)
MET Aréna, 5028 néző. V: Nikolic, Seewald (osztrákok), Muzsik, Váczi.
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Kiss R., MESSNER 1 / Andersen, HORVÁTH DONÁT 1 / Stipsicz, Stajnoch / Falus – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, Hári, Gerlach / Cheek (1), Richards, Terbócs (1) / Varga B., NÉMETH K., Magosi. Edző: Ted Dent
VIENNA: Cowley – Bourque, Nogier / HULTS, Lindner / Hackl, Gazzola (1) / R. Wolf, Kirchschläger – Kosmachuk, Vey, GRÉGOIRE 1 / Souch, Wallner, Franklin / Kromp, Preiser, Lanzinger / Antonitsch, Theirich, Koschek. Edző: Kevin Constantine
Kapura lövések: 29–35. Emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Mindkét csapat nagyon jól játszott, gyors játékot láthattak a nézők, sok lehetőség adódott, nagy volt a tempó. A harmadik harmadra talán kicsit megnyugodtunk, bár a bécsiek nagyon nyomtak, urai voltunk a helyzetnek, sokat blokkoltunk, Rasmus Reijola pedig remek teljesítményt nyújtott a kapuban.
Kevin Constantine: – Az utolsó harmadban kicsit már késői volt a jobb játékunk, de tény, sok lehetőségünk volt. A Fehérvár volt a jobb az első harmadban és a második elején is. Összességében szórakoztató mérkőzést játszott a két csapat, nagyszerű volt a hangulat ebben a fantasztikus létesítményben.
A többi mérkőzésen
Graz 99ers (osztrák)–Black Wing Linz (osztrák) 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után
Innsbruck (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 1–7 (0–1, 0–5, 1–1)
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák) 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1) – hosszabbítás után
Bolzano (olasz)–Ljubljana (szlovén) 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|29
|17
|3
|4
|5
|104–72
|+32
|61
|2. Graz
|29
|14
|5
|6
|4
|94–67
|+27
|58
|3. Pustertal Wölfe
|30
|16
|3
|2
|9
|107–78
|+29
|56
|4. Olimpija Ljubljana
|31
|13
|6
|2
|10
|119–92
|+27
|53
|5. Bozen Südtirol
|28
|16
|1
|2
|9
|101–73
|+28
|52
|6. Salzburg
|30
|13
|5
|3
|9
|93–67
|+26
|52
|7. Fehérvár AV19
|30
|12
|2
|2
|14
|69–90
|–21
|42
|8. FTC
|29
|11
|1
|5
|12
|79–95
|–16
|40
|9. Villach
|27
|11
|1
|4
|11
|89–89
|0
|39
|10. Vienna Capitals
|29
|10
|2
|3
|14
|74–86
|–12
|37
|11. Linz
|30
|8
|5
|1
|16
|95–106
|–11
|35
|12. Vorarlberg
|30
|6
|2
|4
|18
|66–121
|–55
|26
|13. Innsbruck
|30
|4
|4
|2
|20
|76–130
|–54
|22
Otthon nyert a Fehérvár az osztrák hokiligában