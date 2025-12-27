Terbócs István: Szerettük volna megmutatni Kevin Constantine-nak, hogy maradt még bennünk abból, amit tanított nekünk

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

MET Aréna, 5028 néző. V: Nikolic, Seewald (osztrákok), Muzsik, Váczi.

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Kiss R., MESSNER 1 / Andersen, HORVÁTH DONÁT 1 / Stipsicz, Stajnoch / Falus – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, Hári, Gerlach / Cheek (1), Richards, Terbócs (1) / Varga B., NÉMETH K., Magosi. Edző: Ted Dent

VIENNA: Cowley – Bourque, Nogier / HULTS, Lindner / Hackl, Gazzola (1) / R. Wolf, Kirchschläger – Kosmachuk, Vey, GRÉGOIRE 1 / Souch, Wallner, Franklin / Kromp, Preiser, Lanzinger / Antonitsch, Theirich, Koschek. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 29–35. Emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Mindkét csapat nagyon jól játszott, gyors játékot láthattak a nézők, sok lehetőség adódott, nagy volt a tempó. A harmadik harmadra talán kicsit megnyugodtunk, bár a bécsiek nagyon nyomtak, urai voltunk a helyzetnek, sokat blokkoltunk, Rasmus Reijola pedig remek teljesítményt nyújtott a kapuban.

Kevin Constantine: – Az utolsó harmadban kicsit már késői volt a jobb játékunk, de tény, sok lehetőségünk volt. A Fehérvár volt a jobb az első harmadban és a második elején is. Összességében szórakoztató mérkőzést játszott a két csapat, nagyszerű volt a hangulat ebben a fantasztikus létesítményben.

A többi mérkőzésen

Graz 99ers (osztrák)–Black Wing Linz (osztrák) 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után

Innsbruck (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 1–7 (0–1, 0–5, 1–1)

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák) 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1) – hosszabbítás után

Bolzano (olasz)–Ljubljana (szlovén) 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)