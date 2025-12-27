Nemzeti Sportrádió

Terbócs István: Szerettük volna megmutatni Kevin Constantine-nak, hogy maradt még bennünk abból, amit tanított nekünk

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.27. 08:55
null
Terbócs István optimistán várja a következő, Ljubljana elleni mérkőzést is (Fotó: NSO Tv)
Címkék
Terbócs István Hydro Fehérvár AV19 jégkorong osztrák hokiliga ICEHL Kevin Constantine Vienna Capitals
A Hydro Fehérvár AV19 december 26-án nagy csatában 2–1-re legyőzte a Vienna Capitalst, amelynek kispadján a Volán korábbi edzője, a csapattal ICEHL-döntőt játszó Kevin Constantine ült. Az újabb három pont begyűjtése után Terbócs István értékelt, aki az NSO Tv kérdésére elárulta, miért volt fontos a játékosoknak, hogy jól játsszanak ezen az estén.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)
MET Aréna, 5028 néző. V: Nikolic, Seewald (osztrákok), Muzsik, Váczi. 
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Kiss R., MESSNER 1 / Andersen, HORVÁTH DONÁT 1 / Stipsicz, Stajnoch / Falus – Archibald, Bartalis, Kuralt (1) / Erdély, Hári, Gerlach / Cheek (1), Richards, Terbócs (1) / Varga B., NÉMETH K., Magosi. Edző: Ted Dent
VIENNA: Cowley – Bourque, Nogier / HULTS, Lindner / Hackl, Gazzola (1) / R. Wolf, Kirchschläger – Kosmachuk, Vey, GRÉGOIRE 1 / Souch, Wallner, Franklin / Kromp, Preiser, Lanzinger / Antonitsch, Theirich, Koschek. Edző: Kevin Constantine
Kapura lövések: 29–35. Emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Mindkét csapat nagyon jól játszott, gyors játékot láthattak a nézők, sok lehetőség adódott, nagy volt a tempó. A harmadik harmadra talán kicsit megnyugodtunk, bár a bécsiek nagyon nyomtak, urai voltunk a helyzetnek, sokat blokkoltunk, Rasmus Reijola pedig remek teljesítményt nyújtott a kapuban.
Kevin Constantine: – Az utolsó harmadban kicsit már késői volt a jobb játékunk, de tény, sok lehetőségünk volt. A Fehérvár volt a jobb az első harmadban és a második elején is. Összességében szórakoztató mérkőzést játszott a két csapat, nagyszerű volt a hangulat ebben a fantasztikus létesítményben.

A többi mérkőzésen
Graz 99ers (osztrák)–Black Wing Linz (osztrák) 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után
Innsbruck (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 1–7 (0–1, 0–5, 1–1)
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák) 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1) – hosszabbítás után
Bolzano (olasz)–Ljubljana (szlovén) 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Klagenfurt2917345104–72+3261
2. Graz291456494–67+2758
3. Pustertal Wölfe3016329107–78+2956
4. Olimpija Ljubljana31136210119–92+2753
5. Bozen Südtirol2816129101–73+2852
6. Salzburg301353993–67+2652
7. Fehérvár AV193012221469–90–2142
8. FTC2911151279–95–1640
9. Villach2711141189–89039
10. Vienna Capitals2910231474–86–1237
11. Linz308511695–106–1135
12. Vorarlberg306241866–121–5526
13. Innsbruck304422076–130–5422
Jégkorong
14 órája

Otthon nyert a Fehérvár az osztrák hokiligában

A magyar csapat a második harmadban két gólt szerzett.

 

Terbócs István Hydro Fehérvár AV19 jégkorong osztrák hokiliga ICEHL Kevin Constantine Vienna Capitals
Legfrissebb hírek

Otthon nyert a Fehérvár az osztrák hokiligában

Jégkorong
14 órája

Karácsony a palánkon túl

Jégkorong
2025.12.24. 09:23

NHL: 79 gól a szünet előtt; élen a Colorado, befogták a Carolinát

Amerikai sportok
2025.12.24. 07:42

NHL: a Kraken kapusa 38 védéssel segítette győzelemhez csapatát

Amerikai sportok
2025.12.23. 07:31

Néhány nap karácsonyi pihenő jön az osztrák ligában

Jégkorong
2025.12.22. 16:32

Trevor Cheek elárulta, mit jelent számára a vasárnapi mesterhármas

Jégkorong
2025.12.22. 08:36

Erste Liga: kapott gól nélkül nyert az Újpest

Jégkorong
2025.12.21. 21:17

Jégkorong: a sportág bekerült a diákolimpiai programba

Utánpótlássport
2025.12.21. 18:52
Ezek is érdekelhetik