Hiába remekelt Embiid és Maxey, kikapott Chicagóban a 76ers

Szoros mérkőzést játszott egymással a Chicago Bulls és a Philadelphia 76ers. Az első negyedben még a vendég philadelphiaiaknak állt a zászló, majd a Bulls húzott el 11 ponttal. A 31 pontot szóró Joel Embiid, valamint a 24 pontig jutó Tyrese Maxey irányította 76ers ledolgozta hátrányát, s szinte végig vezetett, de nem tudott nagy előnyre szert tenni, így az utolsó negyed legvégén Tre Jones és Jalen Smith vezérletével, egy huszáros hajrával megnyerte az összecsapást a Bulls.

Trae Young 30 pontja és Jalen Johnson dupla duplája sem volt elég a Hawksnak a Miami Heat ellen, az atlantai együttes szinte végig az eredmény után futott hazai környezetben, s 15 pontos zakót könyvelhetett el a Norman Powell vezette floridaiak ellen.

Jayson Tatum nem volt bevethető a Celticsben az Indiana Pacers elleni idegenbeli csörtén, de ez nem zavarta meg a bostoniakat, akik a második negyed közepén átvették az irányítást az addig vezető hazaiaktól. A Celticsben Jaylen Brown 30, Payton Pritchard 29, míg Sam Hauser 23 pontot dobott, csapatuk pedig 18 pontot számolt rá az egyébként is pocsék idényt futó, sérülések sorától sújtott ellenfélre.

Mindkét oldalon hosszú volt a hiányzók listája Orlandóban, ezzel együtt kisebb meglepetésre az előzetesen esélytelenebbnek tartott Charlotte Hornets volt az, amely jól jött ki az ütközetből. A Magic csupán az első negyed közepén volt előnyben, utána már csak az eredmény után futottak Paolo Bancheróék – még úgy is, hogy Anthony Black a mezőny legjobb számait hozva 24 pontot dobott. A Hornets Miles Bridges dupla duplájára építve hozta a mérkőzést, javítva az egyébként nem igazán biztató mérlegét.

Karácsonyi csodát láthatott a washingtoni publikum, miután a liga egyik leggyengébb mérlegét felmutató Wizards szinte végig vezetve szerezte meg idénybeli hatodik sikerét. A vendég Raptorsban Brandom Ingram 29, Immanuel Quickley 25 pontot szórt, de a többiek nem nőttek föl melléjük, így végső soron megérdemelt volt a 21 pontos hazai siker.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

A Janisz Adetokunbót (Giannis Antetokounmpo) nélkülöző Milwaukee Bucks simán kikapott Memphisben, míg Zion Williamson játéka önmagában kevés volt a Pelicansnek odahaza a Phoenix Suns ellen. A Utah Jazz óriási csatában gyűrte le a remekül hajrázó Detroit Pistonst, a Los Angeles Clippers pedig remek utolsó negyedének köszönhetően diadalmaskodott Portlandben.

NBA

ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Miami Heat 111–126

Indiana Pacers–Boston Celtics 122–140

Orlando Magic–Charlotte Hornets 105–120

Washington Wizards–Toronto Raptors 138–117

Chicago Bulls–Philadelphia 76ers 109–102

Memphis Grizzlies–Milwaukee Bucks 125–104

New Orleans Pelicans–Phoenix Suns 108–115

Utah Jazz–Detroit Pistons 131–129

Portland Trail Blazers–Los Angeles Clippers 103–119