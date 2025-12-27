A bizalmat érezve mindig többre vágyik Skribek Alen

– Hét gólt szerzett ősszel az NB I-ben, ezzel már most a legeredményesebb idényét futja. Élete formájában futballozik?

– Igen, még ha nem is tudom pontosan, mi ennek az oka – mondta lapunknak Skribek Alen, a ZTE 24 esztendős támadója. – Talán közrejátszik benne a kisfiam születése, másrészt Nuno Campos vezetőedző bizalma. A nyolc hónapos kicsi még nem fogja fel, hogy az apukája mivel is foglalkozik, de a mérkőzéseken extra motivációt ad nekem, azt akarom, hogy mindig büszke legyen rám. Szeretnék jó példát mutatni, s nem számít, hogy a futballt választja vagy esetleg mást, én támogatom majd mindenben. Nuno Campos bizalmát pedig igyekszem meghálálni, önfeledten, nyomás nélkül futballozom Zalaegerszegen, élvezem a játékot.

– Ha már Nuno Campost említette: habár nehézkesen kezdődött az évad, úgy tűnik, beválnak az elképzelései Zalaegerszegen.

– Pontosan tudjuk, portugálként hogyan látja a futballt, korábban, ugye, neves csapatoknál dolgozott és sikereket ért el. Amint idejött, rögtön közölte velünk, mi az elképzelése, mi pedig gyorsan megértettük. Ez a fajta felfogás teljesen új volt itt, Magyarországon, ezért nyilván idő kellett hozzá, hogy minden összeálljon – úgy néz ki, az ősz végére ez meg is történt. Persze minden meccsen vannak részletek, amelyeket ki kell javítanunk, de emberek vagyunk, hibázhatunk. Sokan kételkednek benne, de nem kérdés, Nuno Campos portugálként olyat hozott Magyarországra, amilyet korábban még senki, ilyen stílusú futballt egyik csapat sem vezetett még elő az NB I-ben. Látványos a játékunk, nagyszerű a felfogásunk, ez pedig nemcsak a klubra, hanem a magyar bajnokságra is pozitív hatással lehet. Jó az irány, folyamatosan fejlődünk, remélem, olyan jól kezdjük majd az új esztendőt, ahogyan zártuk a mostanit.

– A nyolcadik fordulóban győztek először, aztán az ősz végén négy bajnokit nyertek meg egymás után, s jelenleg hatmeccses veretlenséggel büszkélkedhetnek.

– Az ősz végére tényleg minden összeállt, elsajátítottuk a vezetőedző elképzeléseit. Ugyanakkor már a bajnokság legelején megvolt a játékunk, csak túl sok hibát követtünk el, főleg védekezésben, a támadójátékunkkal akkor sem volt különösebb probléma. Sok változás történt a klubban és a keretben, a légiósoknak idő kellett a beilleszkedéshez, mostanra pedig kiváló lett a légkör az öltözőben.

– A csapat huszonnégy pontot szerezve a hetedik helyen tölti a téli szünetet, tíz pontra a kieső helytől és kilencre a dobogótól. Ezzel elégedett?

– Ha azt nézzük, hogy sokat kellett várni az első győzelemre, sőt még az utolsó helyen is voltunk, akkor igen, elégedett vagyok. Jó pozícióból várjuk a folytatást, de sohasem elégszem meg azzal, ami van, mindig többre vágyom.

– Térjünk még vissza önre: szerzett gólt akcióból, szabadrúgásból és tizenegyesből is. Melyik a kedvence?

– A kisvárdai bombám számomra is emlékezetes marad, de a Ferencvárosnak lőtt gólom a Groupama Arénában is feledhetetlen, ráadásul a saját otthonában vertük meg a címvédőt. A debreceni Nagyerdei Stadionban is szép gólt szereztem szabadrúgásból, de onnan sajnos üres kézzel tértünk haza.

– Hogyan telik a téli szünet?

– Fontos, hogy megfelelően kipihenjem magamat és feltöltődjek a szünet utáni folytatásra, és persze az otthoni munkát is becsülettel el kell végezni. Jó érzés kicsit többet lenni a családdal, január ötödikétől pedig kezdődik a kemény munka, hamar itt lesz a január végi folytatás.

– Hány góllal lenne elégedett a bajnokság végén?

– Az idény elején tíz gólt tűztem ki magam elé, de ezzel már nem lennék elégedett. Legalább megdupláznám a találataim számát, szóval, minimum tizennégyig jutnék. Ahogy mondtam: mindig többre vágyom.