Nemzeti Sportrádió

Sydney–Hobart: a Master Lock Comanche és a címvédő LawConnect harcol a győzelemért

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.27. 08:52
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Master Lock Comanche Sydney-Hobart LawConnect vitorlázás
Két szupermaxi harcol az első helyért a pénteken rajtolt Sydney–Hobart vitorlásversenyen.

 

A táv felének megtétele után a Master Lock Comanche haladt az élen, a címvédő LawConnect alig négy tengeri mérfölddel lemaradva követte. Utóbbinak az első éjszaka folyamán technikai problémákkal kellett megküzdenie, eltörött az egyik fővitorla és a vitorlaemelő kötéllel is gondok akadtak, de a legénységnek sikerült mindkét hibát kijavítania.

A harmadik helyen is egy 100 láb (30 méter) hosszú hajó, a hongkongi SHK Scallywag haladt, amikor a két éllovas csapat már a Bass-szorosban, az ausztráliai szárazföldet Tasmaniától elválasztó vízfelületen vitorlázott. Az előrejelzések szerint a célba érkezés vasárnap késő délutánra, magyar idő szerint vasárnap hajnalra várható.

A versenyrekordot az LDV Comanche tartja 2017 óta, amikor 1 nap, 9 óra, 15 perc és 24 másodperc alatt teljesítette a 628 tengeri mérföldes (1170 kilométert) távot. A csúcs megdöntése az előre jelzett erős hullámzás miatt eleve nem volt várható.

A versenyzők rózsaszirmokat szórtak a vízbe, amikor a rajt után elhaladtak a Bondi Beach mellett, ahol december 14-én két férfi egy antiszemita fegyveres támadás során 15 embert megölt és további több tucatnyit megsebesített a hanukafesztivál résztvevői közül.

A mezőny Sydneyből Új-Dél-Wales állam déli partjai mentén és a Bass-szoroson át Tasmánia fővárosáig, Hobartig vitorlázik.

(MTI)

 

Master Lock Comanche Sydney-Hobart LawConnect vitorlázás
Legfrissebb hírek

Balesetekre és sérülésekre számít a Sydney-Hobart vitorlásverseny szervezőbizottságának elnöke

Egyéb egyéni
19 órája

Ifjúsági vitorlás-vb: Magyarország a kilencedik a nemzetek rangsorában

Egyéb egyéni
2025.12.20. 12:06

Újabb magyar vitorlázók célozták meg az olimpiai szereplést

Egyéb egyéni
2025.12.10. 11:49

Címvédőként indulnak jövőre a magyarok a vitorlázók csapat-világbajnokságán

Egyéb egyéni
2025.12.08. 10:59

A vitorlázó Érdi Mária bronzérmes lett a Sail Melbourne-ön, és már az olimpiai kvótaszerzésre készül

Egyéb egyéni
2025.12.02. 12:19

Vadnai Jonatán: Azért dolgozom, hogy jövőre meglegyen, ami idén hiányzott

Egyéb egyéni
2025.11.29. 08:26

A vitorlázó Érdi Mária szerint rendkívül hasznos a melbourne-i felkészülése

Egyéb egyéni
2025.11.28. 16:19

Gerevich-díj: Csomai Józsefnek nem csak az eredmények számítanak

Utánpótlássport
2025.11.27. 08:59
Ezek is érdekelhetik