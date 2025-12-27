Sydney–Hobart: a Master Lock Comanche és a címvédő LawConnect harcol a győzelemért

A táv felének megtétele után a Master Lock Comanche haladt az élen, a címvédő LawConnect alig négy tengeri mérfölddel lemaradva követte. Utóbbinak az első éjszaka folyamán technikai problémákkal kellett megküzdenie, eltörött az egyik fővitorla és a vitorlaemelő kötéllel is gondok akadtak, de a legénységnek sikerült mindkét hibát kijavítania.

A harmadik helyen is egy 100 láb (30 méter) hosszú hajó, a hongkongi SHK Scallywag haladt, amikor a két éllovas csapat már a Bass-szorosban, az ausztráliai szárazföldet Tasmaniától elválasztó vízfelületen vitorlázott. Az előrejelzések szerint a célba érkezés vasárnap késő délutánra, magyar idő szerint vasárnap hajnalra várható.

A versenyrekordot az LDV Comanche tartja 2017 óta, amikor 1 nap, 9 óra, 15 perc és 24 másodperc alatt teljesítette a 628 tengeri mérföldes (1170 kilométert) távot. A csúcs megdöntése az előre jelzett erős hullámzás miatt eleve nem volt várható.

A versenyzők rózsaszirmokat szórtak a vízbe, amikor a rajt után elhaladtak a Bondi Beach mellett, ahol december 14-én két férfi egy antiszemita fegyveres támadás során 15 embert megölt és további több tucatnyit megsebesített a hanukafesztivál résztvevői közül.

A mezőny Sydneyből Új-Dél-Wales állam déli partjai mentén és a Bass-szoroson át Tasmánia fővárosáig, Hobartig vitorlázik.

(MTI)