Rossi szerint az írországi találkozó még a portugálok elleni meccsnél is fontosabb lehet

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón elmondta, a szokásosnál bővebb a keret, mert szeretnék megnézni, hogy melyik játékos milyen állapotban van. Ez igaz például Ötvösre is, akivel kapcsolatban a Ferencváros orvosi stábja Rossi elmondása szerint arról tájékoztatta a válogatottat, hogy a középpályás elutazhatott a csapattal Azerbajdzsánba, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágójára.

„Úgy tűnik, nem annyira súlyos a sérülése, mint amilyennek elsőre látszott. Régóta ismerjük őt, Kisvárdáról és Paksról is, most pedig erősödött a játéka és változatlanul nyugodtan futballozik annak ellenére, hogy a Ferencvárosban szerepel, ahol jóval nagyobb a nyomás, mint a korábbi együtteseinél volt” – mondta Ötvösről a 60 éves szakvezető.

Rossi arról is beszélt, hogy a paksi Tóth Barna az idén nagyon jól kezdett, remek teljesítményt nyújtott a nemzetközi kupamérkőzéseken is, és Dublinban, az írek elleni találkozón jó szolgálatot tehet, ha az elsőszámú csatárt, Varga Barnabást le kell cserélnie.

„Tóth pályafutását is régóta követjük, a fizikai felépítése pedig egyértelműen hasznunkra lehet, ugyanis fontos, hogy legyen egy hasonló játékosunk támadásban, mint Varga Barni” – mondta.

Lukács Dánielről és Molnár Rajmundról Rossi azt mondta, mindketten gólérzékeny, a kaput nagyon érző játékosok, közülük Lukács elsősorban Csoboth Kevint helyettesítheti, akit a kapitánynak most azért kellett kihagynia a keretből, mert nem kap játéklehetőséget svájci klubjában. A soron következő mérkőzésekről az olasz szakember azt mondta, az írországi vb-selejtező kiemelten fontos lesz, s bár az a találkozó még nem döntő jelentőségű, de talán fontosabb még a portugálok elleni hazai összecsapásnál is.

„Dublinban játsszuk a selejtezőben az első meccsünket, amelyen a lehető legjobb teljesítményt kell nyújtanunk, különösen annak a tudatában, hogy milyen versenysorozatban veszünk részt” – jelentette ki Rossi.

Tóth Barna, a Paksi FC 30 éves csatára az NB I-ben 92 bajnokin 22 gólt szerzett, találatainak jelentős részét az elmúlt egy évben érte el. Az előző idényben 12-szer volt eredményes, márciusban az Újpest ellen (6-1) négyszer vette be a kaput, a mostani szezonban pedig négy bajnokin játszott, és két gólnál tart.

„Reménykedtem a meghívóban, és nagyon örülök, mert kisgyerekkorom óta küzdöttem, hogy megvalósuljon az álmom” – mondta az M1 aktuális csatornának a támadó. – „Nem szeretnék azonban itt megállni, inkább a csapat hasznára válnék, hogy kijusson a világbajnokságra.”

Centerposzton Varga Barnabás számít elsőszámú csatárnak, vagyis, ha Tóth Barna lehetőséget kap, vélhetően csereként léphet pályára.

„Hogy milyen szerepkörben kapok lehetőséget, majd Marco Rossi és a szakmai stáb eldönti, de a bajnokságban sem okozott gondot, amikor csereként kellett pályára lépnem. Egyértelmű, hogy az utóbbi években Varga Barnabás a válogatottban is jól teljesít, várom a lehetőséget, hogy akár mellette, akár a helyére beállva pályára léphessek” – fogalmazott.

A magyar bajnokság góllövőlistáját Molnár Rajmund vezeti öt góllal, aki a Diósgyőr ellen (5–0) mesterhármast ért el.

„Amiért dolgoztam, most megvalósult - nyilatkozott az MTK Budapest 22 éves csatára az M1-nek. – A válogatott meghívó az egyik legnagyobb dolgok egy futballista pályafutásában. Próbáltam nemcsak erre fókuszálni, de a góljaimmal felkeltettem Marco Rossi figyelmét. Tény, hogy jól sikerült számomra az idény eleje, érzem a kaput, vannak helyzeteim is. Vasárnap a Paks ellen több gólt is szerezhettem volna, de nem volt szerencsém. Nyilván szeretnék is bemutatkozni a válogatottban, de a dublini és a portugálok elleni mérkőzés sem könnyű. Ha a mester bedob a mély vízbe, örülök, de nem vagyok telhetetlen.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország