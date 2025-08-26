Négy újoncot is behívott a válogatott keretbe Marco Rossi

Az MLSZ rövid közleménye Ötvös Bencét nevezte csak meg az újoncok közül, a másik három játékos az MTK-ból, a Paksból és a Puskás Akadémiából érkezik. Mint kiderült, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Lukács Dániel került be a keretbe.

A szövetségi kapitány 13 órakor hirdeti ki keretét.

Négy új játékos, köztük a @Fradi_HU-val a BL-főtáblára jutásért küzdő Ötvös Bence is meghívót kapott Marco Rossitól. Mellette az @MTK_Labdarugas, a @PaksiFc és a @puskas_akademia újoncai is Telkibe érkeznek hétfőn. Részletek hamarosan az mlsz.hu-n és élőben az M4Sporton!… — MLSZ (@MLSZhivatalos) August 26, 2025

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT LEGUTÓBBI, JÚNIUSI KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi