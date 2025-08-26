Nemzeti Sportrádió

Négy újoncot is behívott a válogatott keretbe Marco Rossi

2025.08.26. 12:47
Ötvös Bence bekerült Marco Rossi keretébe (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-csatornáján jelentette be, hogy Marco Rossi négy újoncot is meghív az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőre készülő keretbe.

Az MLSZ rövid közleménye Ötvös Bencét nevezte csak meg az újoncok közül, a másik három játékos az MTK-ból, a Paksból és a Puskás Akadémiából érkezik. Mint kiderült, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Lukács Dániel került be a keretbe.

A szövetségi kapitány 13 órakor hirdeti ki keretét.

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT LEGUTÓBBI, JÚNIUSI KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth  – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi

 

