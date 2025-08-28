Lukács Dániel: Göröngyös volt az út idáig!

– Igaz, hogy csapattársa, Quentin Maceiras öt perccel a válogatott behívó előtt megjósolta a beválogatását?

– Kedden délelőtt edzés előtt még az öltözőben készülődtünk, amikor szórakozni kezdett velem, hogy készüljek, mert mehetek a válogatotthoz. Persze akkor még csak poénkodott, öt perccel később aztán csörgött a telefonom. Tömő Attila, a válogatott csapatmenedzsere volt a vonal túlsó végén.

– Mit érzett, amikor lerakta a telefont?

– Először is szaladtam Quentin Maceirashoz, fülig érő szájjal mondtam neki, hasonló hírt bármikor jósolhat a jövőben is. Nem tagadom, olyan érzés kerített a hatalmába, amit sosem tapasztaltam. A könnyeim is kicsordultak. Az edzés után pedig természetesen leültem a televízió elé, hogy megnézzem a hivatalos kerethirdetést.

– Ezek szerint hallotta Marco Rossi jellemzését, aki úgy fogalmazott önnel kapcsolatban, hogy gyors, érzi a kaput, van önbizalma a befejezéseknél, a teljesítményével rászolgált a kerettagságra.

– Minden játékos álma, hogy a szövetségi kapitány ilyeneket mondjon róla. Eszembe jutott, hogy az elmúlt években mennyit dolgoztam azért, hogy idáig eljussak. De ha az ember kitartó, sohasem adja fel, hétköznapokon az edzéseken is keményen tréningezik, előbb-utóbb kifizetődik a munka.

– Áprilisban lesz harmincesztendős. Őszintén bízott benne, hogy még válogatott lehet?

– Egyáltalán nem tartom magam idős játékosnak. Napi szinten persze nem gondoltam rá, de egyértelmű célom volt, hogy egyszer megkapjam az esélyt a bizonyításra. Ha ez huszonkilenc éves koromban jön el, akkor huszonkilenc évesen… De tudom, ennél is több van bennem.

– Pedig az idei mutatója sem rossz, öt NB I-es mérkőzésén négy gólt szerzett. A Puskás Akadémia támadószellemű futballjának is köszönhető ez?

– Mindenféleképpen. Annak idején Kecskeméten például sokkal nehezebb dolgom volt, nem mindig mi voltunk a jobb, esélyesebb csapat. Sokkal többet kellett védekezni, több energiát fordítani arra, hogy hátul is besegítsünk. Ez pedig néha a támadások rovására ment, kevesebb erőm maradt a kapu előtt. Most szinte kivétel nélkül frissen érkezem a kapu elé.

– Kacskaringós út vezetett a válogatott meghívóig: Rákospalotán kezdett futballozni, megfordult a Honvédban, Újpesten, Tiszakécskén, Kecskeméten és Diósgyőrben is, mielőtt a nyáron a Puskás Akadémiához igazolt.

– Valóban göröngyös volt az út idáig. Tizennyolc éves korom előtt mutatkoztam be Rákospalotán, akkor még csak álmodtam róla, hogy egyszer az élvonalban is pályára léphetek. A XVII. kerületben laktunk, onnan jártam edzésekre. Busszal másfél óra út oda, másfél vissza.

– Közelebb nem volt pálya?

– Lett volna, de Csapó Gábor edző miatt hajlandó voltam inkább sokat utazni. Miatta mentem Rákospalotára.

– A posztját tekintve a válogatott keretből leginkább az Amerikában futballozó Gazdag Dánielt vagy éppen a Svájcban játszó Csoboth Kevint szorította ki. Eszébe jutott már ez?

– Nézegettem a névsort. De úgy vagyok vele, akik most meghívót kaptak, mind megérdemlik, hogy ott legyenek az összetartáson.

– Milyen lesz a Telki edzőközpontba belépni?

– Ez jó kérdés. Életemben egyszer jártam ott. Akkor is még utánpótlás-játékosként, amikor olyanokat hívtak be amolyan próbanapra, akik nem fértek be a korosztályos válogatottakba. Kiráz a hideg, ha belegondolok, hogy most a felnőttválogatott tagjaként lesz jelenésem Telkiben.