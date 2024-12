Szavazzon a XX. század góljára! – Czibor Zoltán, 1961. május 31., Benfica–Barcelona 3:2

7. CZIBOR ZOLTÁN

1961. május 31.

Benfica–Barcelona 3:2

(A mérkőzés 2. barcelonai gólja)

A Népsport 1961. június 2-i száma egy nap késéssel, eldugva számolt be a Benfica–Barcelona BEK-döntőről, elhallgatva, hogy a katalánok két gólját Kocsis Sándor és Czibor Zoltán szerezte, utóbbi szépségdíjas találat volt. „Szerda este Bernben 40 000 néző előtt került sor a labdarúgó klubcsapatok Európa Kupájának hatodik döntőjére. Benfica–Barcelona 3:2 (2:1). Negyedóra után a Barcelona vette át a játék irányítását, vezetéshez is jutott. A 30. percben állt be a fordulat, ekkor a portugálok két perc alatt két gólt rúgtak. A szünet után ismét a spanyol csapat rohamozott, de a gólt mégis a Benfica érte el. Kétgólos vezetés után a portugálok erősen védekeztek. A Barcelona két kapufát és csak egy gólt rúgott…”

A Nemzeti Sport a rendszerváltozás után így számolt be a második Barca-gólról: „A mérkőzés legszebb megmozdulása Cziboré volt, a 75. percben jobblábas létére ballal óriási gólt lőtt kapásból a jobb felső sarokba.”

Az ’56-os emigráns Czibor (továbbá sorstársa, Kocsis és a korábban külföldre távozó Kubala László) BEK-döntőjét a Magyar Televízió és a Magyar Rádió sem közvetítette, így az UEFA felvételére az M4 Sport riportere, Hajdú B. István mondott kommentárt.