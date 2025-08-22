Nemzeti Sportrádió

Both József: Az utánpótlás-nevelés olyan volt nekem, mint az álom

2025.08.22.
A Magyar Edzők Társaságával együttműködésben indított Mestermunka című sorozatunkban az utánpótlás-edzői szakmát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz a legkiválóbb trénerek portréival. Ezen a héten Both József futballedzőt mutatjuk be, aki a hetvenes évektől kezdve a fiatalok képzésére tette fel az életét.

Both József labdarúgókarrierjével párhuzamosan már lejárt a BVSC korosztályos csapatainak edzéseit figyelni, rövidesen pedig bevonták a gyerekek képzésébe.

„Huszonnyolc évesen hagytam abba a futballt, de korábban is foglalkoztatott az edzői szakma. Olyannyira, hogy folyamatosan figyeltem Farkas József és Kóta László munkáját, mindketten nyitottak voltak rám, és igyekeztem eltanulni tőlük a lehető legtöbbet. Tíz évet töltöttem a BVSC-ben,

Mezey Györggyel is Zuglóban indult máig kiváló kapcsolata, ugyanis a válogatott korábbi szövetségi kapitánya a 1977-ig a Szőnyi útiak vezetőedzője volt.

A hazai utánpótlás-nevelés módszertani lemaradására Hollandiában döbbent rá, ahová családja révén jutott el.

„A húgom Rotterdamba ment férjhez, ezért gyakran jártam ki hozzá. Felvettem a kapcsolatot a Feyenoorddal meg az amszterdami Ajaxszal is, és rengeteg edzést nézhettem meg. Minden szakmai anyagot átadott a holland labdarúgó-szövetség edzőképzési részlege, én pedig alig vártam, hogy kipróbálhassam, és megmutathassam itthon, mit tanultam a Johan Cruyffot és társait kinevelő hollandoktól.”

Az újítások fogadtatása igencsak pozitív volt.

A Testnevelési Főiskolára jártam akkoriban, és mindenkinek elő kellett adni egy-egy gyakorlatot. Csak néztek, amikor elvégeztettem néhány kint látott feladatot, nem sokkal később pedig óraadónak kértek fel, mert érezték, hogy jól hasznosítható tudást gyűjtöttem össze Hollandiában.”

A BVSC utánpótlásával szép sikereket ért el, az U17-es csapattal a nagy fővárosi klubokat – Ferencváros, Honvéd, Újpest, Vasas – is megelőzve bajnokságot nyert. Később, 1997 és 2007 között az MLSZ edzőképzésének vezető instruktora lett.

Nagyon szerettem csinálni, mindkettőt, de alapvetően gyakorló edzőként tekintettem magamra, így örömmel fogadtam el, amikor Mezey felkért a korosztályos válogatottak vezetésére – én irányítottam és felügyeltem az egyes szövetségi edzők munkáját.”

Both József (háttal) eligazítást tart a korosztályos válogatottaknak 2010-ben Forrás: Arcanum/Nemzeti Sport)

Ez az éra megalapozta a hazai futballutánpótlás azóta is legjobb szereplését: az 1989/90-es korosztály előbb veretlenül nyerte meg az Eb-selejtező elitkörét, és lett ötödik a kontinensviadalon, aztán két évvel később harmadik helyen zárt az U19-esek Európa-bajnokságán, majd az U20-as világbajnokságon szerzett történelmi bronzérmet.

Both 2010-től 2014-ig ismét fontos pozíciót töltött be a szövetségben: az MLSZ utánpótlás-szakmai és -képzési igazgatójának nevezték ki. Ebben az időszakban nőtt fel az 1995/96-os évjárat, amely az U19-es Eb-n ötödik lett, az U20-as vb-n pedig a nyolcaddöntőig jutott. Nem mellékesen ekkor állították vissza a Mezey és Both által korábban elindított, és rendkívül sikeres Bozsik-programot is.

„Gyakran felteszik a kérdést, hogy rendben, de mi lett ezekből a srácokból. Azt szoktam mondani,

Ha a játékosok későbbi pályafutását vizsgáljuk, jócskán akad közöttük olyan, aki sokszoros válogatott lett, az NB I-eseket meg össze sem tudom számolni.”

Both József más területekről is előszeretettel vont be gondolatokat, megfigyeléseket, eredményeket: ilyen volt a művészet vagy éppen az agykutatás.

„A Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke,

Ő azt állítja, hogy az ember belső világa a legfontosabb, amelyben rögzülnek bizonyos érzések, emlékek, tudások – az ő szóhasználatával: pecsétek –, amelyek a legfontosabb pillanatokban előhívhatók. Nekem például az öttusázó Gulyás Michelle olimpiai bajnoki címe kapcsán ugrott be ez az analógia: mind az öt versenyszámban százhúsz százalékot nyújtott – valahonnan előhúzta ezt a teljesítményt.”

A labdarúgóedző azon is sűrűn elgondolkozik, hogy a kivételes képesség adottság-e vagy szinte minden megtanulható.

„Ha megfigyeljük, a művészet jeles alakjainak életét – például Liszt Ferenc zeneszerzőét vagy Balázs János zongoraművészét –, rájöhetünk, mi hiányzik sok esetben a futballistáinkból. Azt gondolom, létezik a nevelt zsenialitás, de ahhoz elengedhetetlen a kreatív gondolkodás képessége. A mai eszemmel már meg is tudom jobban fogalmazni, mi volt a legfőbb különbség a hollandiai és a magyarországi utánpótlás-nevelés között:

Érdekes megnézni Szoboszlai Dominikot, aki csodálatosan kreatív. Nem véletlenül nem vált belőle szabványfutballista, hiszen fiatalon kiment külföldre, és más kultúrában szocializálódott.”

Both szerint a zseniket nem kell utánozni.

„Ők olyan személyiségek, akiknek küldtetésük van, nem érdemes másolni azt, amit csinálnak. Nincs kétségem, hogy manapság is szaladgálnak zsenik a magyar futballpályákon, csak nem feltétlenül ismerik fel őket. Ehhez vagy van szeme valakinek vagy nincs… Azt szeretném hangsúlyozni, hogy sosem a játékosok hibája, ha nem fedezik fel őket, nem bennük van a hiba. Őszinte leszek, erre csak idővel jöttem rá: engem valójában kizárólag a produktum érdekel, nem pedig a képzés. A jelenlegi világrend is azt mutatja meg, hogy

