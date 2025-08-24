Nemzeti Sportrádió

Szalai Fanni bronzérmes a chicagói triatlonversenyen

MTI, N. T.MTI, N. T.
Vágólapra másolva!
2025.08.24. 11:01
null
Szalai Fanni harmadik lett Chicagóban (Fotó: Supertri)
Címkék
triatlon Szalai Fanni Kropkó Márton Kropkó Márta
A triatlonos Szalai Fanni bronzérmet nyert a supertri világbajnoki sorozat chicagói állomásán.

 

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a világ elitjét felvonultató meghívásos versenyen a 17 éves Szalai az utolsó métereken óriási csatát vívott az olimpiai bajnok brit Georgia Taylor-Brownnal a második helyért. Kropkó Márton a hetedik, Kropkó Márta pedig a tizedik helyen végzett.

A profi triatlonsport legintenzívebb és leglátványosabb, supertri elnevezésű versenysorozatában a szupersprint-specialisták mérik össze erejüket. A versenyzőknek háromszor kell teljesíteniük a 300 méter úszásból, 4 kilométer kerékpározásból és 1.6 km futásból álló távot.

 

triatlon Szalai Fanni Kropkó Márton Kropkó Márta
Legfrissebb hírek

A triatlon legbájosabb arca – sztárportré, Cassandre Beaugrand

Képes Sport
34 perce

Triatlon szupersprint ob: az Újbuda nyerte a vegyes váltók viadalát

Egyéb egyéni
2025.08.03. 15:36

A nemzetközi szövetség elnöke szerint nagy jövő előtt áll a magyar triatlonsport

Egyéb egyéni
2025.07.22. 18:35

Bronzérmes a magyar vegyes váltó a triatlon sprint Eb-n

Egyéb egyéni
2025.07.20. 13:40

Szalai Fanni ezüstérmes, Kropkó Márta két másodpercre a dobogótól

Egyéb egyéni
2025.07.19. 22:30

Rövid távú triatlon ob: Dévay Zsombor és Zelinka Gabriella győzött Tatán

Egyéb egyéni
2025.07.19. 20:18

Triatlon: Szalai Fanni ezüstérmes a melillai junior Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2025.07.19. 13:52

Triatlon: szombaton kezdődik az U23-as és junior Európa-bajnokság

Utánpótlássport
2025.07.18. 20:21
Ezek is érdekelhetik