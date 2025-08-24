Szalai Fanni bronzérmes a chicagói triatlonversenyen

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a világ elitjét felvonultató meghívásos versenyen a 17 éves Szalai az utolsó métereken óriási csatát vívott az olimpiai bajnok brit Georgia Taylor-Brownnal a második helyért. Kropkó Márton a hetedik, Kropkó Márta pedig a tizedik helyen végzett.

A profi triatlonsport legintenzívebb és leglátványosabb, supertri elnevezésű versenysorozatában a szupersprint-specialisták mérik össze erejüket. A versenyzőknek háromszor kell teljesíteniük a 300 méter úszásból, 4 kilométer kerékpározásból és 1.6 km futásból álló távot.