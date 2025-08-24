Sakk: Gaál Zsóka férfi nemzetközi mesteri címet szerzett

Újabb fontos állomáshoz érkezett a 18 éves sakkozó, Gaál Zsóka pályafutása. A korosztályos vb- és Eb-győztes, magyar női bajnok kiválóság

megszerezte a férfi nemzetközi mesteri címet.

„Örömmel osztom meg, hogy teljesítettem harmadszorra az IM normát, így megszereztem a férfi nemzetközi mester (IM) címet. A Budapest One Week GM-csoportban (nagymester csoport) sikerült +12 Élő-pontot gyűjtenem, aminek különösen örülök” – tudatta a napokban a közösségi oldalán az ajkai ígéret, aki szeptember első hetében Üzbegisztánban méreti meg magát.

