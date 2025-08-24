Nemzeti Sportrádió

Sakk: Gaál Zsóka férfi nemzetközi mesteri címet szerzett

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.24. 11:05
null
Címkék
sakk Gaál Zsóka utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A 18 éves sakkozó, Gaál Zsóka immáron férfi nemzetközi mesteri cím birtokosaként várhatja a következő megméretéseit.

Újabb fontos állomáshoz érkezett a 18 éves sakkozó, Gaál Zsóka pályafutása. A korosztályos vb- és Eb-győztes, magyar női bajnok kiválóság

megszerezte a férfi nemzetközi mesteri címet.

„Örömmel osztom meg, hogy teljesítettem harmadszorra az IM normát, így megszereztem a férfi nemzetközi mester (IM) címet.  A Budapest One Week GM-csoportban (nagymester csoport) sikerült +12 Élő-pontot gyűjtenem, aminek különösen örülök” – tudatta a napokban a közösségi oldalán az ajkai ígéret, aki szeptember első hetében Üzbegisztánban méreti meg magát.

(Kiemelt kép forrása: Gaál Zsóka/Facebook)

sakk Gaál Zsóka utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kézi: Lendvai reméli, az U19-es vb csak a kezdet a válogatottban

Utánpótlássport
3 órája

Kosárlabda: 10. lett az U16-os leányválogatott a romániai Eb-n

Utánpótlássport
16 órája

Vízilabda: győzelem a horvátok ellen az U18-as fiú Eb helyosztóján

Utánpótlássport
16 órája

Úszás: Jackl Vivien 8. lett 1500 gyorson az ifik vébéjén

Utánpótlássport
17 órája

Birkózás: László Koppány a negyeddöntőig jutott az U20-as vb-n

Utánpótlássport
19 órája

Öttusa: Szécsi Nemere U19-es világbajnok lett

Utánpótlássport
20 órája

Vízilabda: először szerepelnek az élvonalban az Ybl fiúcsapatai

Utánpótlássport
Tegnap, 9:08

Kosárlabda: a 9. helyért játszhat az U16-os leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.22. 21:43
Ezek is érdekelhetik