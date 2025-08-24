Európai kézilabdaligák: Nagy Martin hét lövést védett első svédországi tétmeccsén

A kapus az MTI-nek elmondta, hogy csak a mérkőzés első félidejében volt a pályán.

Hozzátette: a Svéd Kupában minden mérkőzés előtt szétlövés van, mint a strandkézilabdában 1–1-es játszmaállásnál. Ha két első osztályú csapat találkozik, akkor mindkettőnek van indításos szétlövése, amennyiben élvonalbeli találkozik másodosztályú együttessel, akkor csak a másodosztályúnak van három lövése, ha pedig első osztályú játszik harmadik ligással, akkor utóbbinak van hat lövése az elején.

A Helsingborg csütörtökön folytatja a szereplését a kupasorozat csoportküzdelmeiben.