A paksi Silye Erik tudja, nagy pofont kapó csapat is lehet veszélyes

Idegenben kétszer győzött, hazai pályán pedig kétszer döntetlent játszott a Paksi FC az idény eddigi négy fordulójában. Ilyen megközelítésből nézve nem rossz hír a szimpatizánsoknak, hogy vasárnap az MTK Budapest vendégeként folytatja az együttes. A bajnoki rajtot az ETO FC elleni gólzáporos 3–3 jelentette, majd két rázósnak ígérkező idegenbeli fellépés következett, ám az újonc Kisvárda Master Good (5–1) és az Újpest FC (2–1) elleni bajnoki is győzelmet hozott. Egy hete a ZTE vendégszerepelt Pakson, az újabb siker a tabella első helyére repítette volna a csapatot, ám a rengeteg helyzet ellenére 2–2-es döntetlennel zárult a mérkőzés, ráadásul az egyenlítés is csak a 93. percben jött össze az akkor már húsz perce emberhátrányban játszó riválissal szemben.

„A ZTE elleni meccsel kapcsolatban kettős érzés van bennünk, hiszen rengeteg helyzetet alakítottunk ki, több góllal kellett volna vezetnünk, simán nyerhettünk volna, ugyanakkor csak a hosszabbításban tudtunk egyenlíteni, így végül örülhettünk a döntetlennek is – mondta lapunknak Silye Erik, a paksiak 29 esztendős futballistája, aki az egerszegiek ellen vezető gólt szerzett. – Egyébként még kettő kettő után is voltak nagy lehetőségeink, kár, hogy nem sikerült betalálni, jó lett volna megszerezni sorozatban a harmadik győzelmet. A cél egyértelmű: javítani akarunk az MTK ellen, ami akkor sem lesz egyszerű feladat, ha az ellenfelünk súlyos vereség után fogad bennünket."

Való igaz, hatalmas pofonba szaladt bele az előző fordulóban az MTK Budapest, ráadásul úgy, hogy nem volt semmi előjele. A bajnoki rajton a csapat 1–1-es döntetlent játszott a címvédő Ferencvárossal, és bár a következő mérkőzést 1–0-ra elveszítette Debrecenben, a DVTK elleni 5–0 azt mutatta, továbbra is látványos, jó futballra számíthatunk Bognár Istvánéktól. Tény, az egyik, ha nem a legjobb formát mutató együttes, a Konferencialigában is ragyogóan szereplő ETO FC volt a következő rivális, ám a 7–2-es vereségre így sem könnyű magyarázatot találni. Nagy kérdés, ennyire rosszul sikerült találkozó milyen nyomot hagy a labdarúgókban, mindenesetre Silye Erik már tapasztalta, milyen érzések kavarognak az emberben, amikor ekkora csapás után kell pályára lépni.

„Hektikusan szerepel az MTK, van jól és kevésbé jól sikerült mérkőzése is, de olyan vereség, mint amilyet az előző fordulóban szenvedett el, ébresztő szokott lenni, vagyis nem feltétlenül könnyíti meg a helyzetünket. Jó lenne viszonylag hamar megszerezni a vezetést, az ellenfélre erőltetni az akaratunkat, hogy a saját futballunkat játsszuk. Persze végig észnél kell lenni, az MTK-nak megvannak az erősségei, egy pillanatra sem hagyhatunk ki. Hogy voltam-e már hasonló helyzetben? Amikor Paksra kerültem, a harmadik bajnokimat a Ferencváros otthonában játszottuk, és már az első félidőben kialakult a hat egyes végeredmény. Nem reagáltuk túl, ami történt – ezt akkor sem tesszük, ha esetleg több góllal megnyerünk egy meccset –, nyilván megbeszéltük, miben hibáztunk, hol kell javítani, tudtuk, hazai bajnoki következik, lehetőleg azonnal javítani kell. Sikerült is, kettő nullára legyőztük a Fehérvárt, vagyis nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy hetekig várni kell az újabb sikerre. Az MTK-nak is hazai fellépése következik, de mindent megteszünk, hogy ne ellenünk nyisson jó sorozatot. A bajnoki szünet előtt van még két meccsünk, szóba került köztünk, hogy ha mindkettőből jól jövünk ki, egész jó indulásról beszélhetünk, de azzal is tisztában vagyunk, előbb az első lépést kell megtenni, ami az MTK otthonában vár ránk."

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Augusztus 22., péntek

Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3

Augusztus 23., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–4

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4

Augusztus 24., vasárnap

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

December 3., szerda

19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!