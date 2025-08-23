Az ETO FC-nél a háttérrésznek kell utolérnie a csapatot

A beszélgetés során több játékos személye is szóba került, Miljan Krpiccsel kezdtek, akit sérülés miatt le kellett cserélni a Rapid elleni csütörtöki mérkőzés második félidejében.

„Ahogy a régi öregek mondják, a bokasérülés nem sérülés. Mindent megteszünk azért, hogy pályára léphessen a bécsi visszavágón” – mondta Havas Máté, aki a Rapid elleni mérkőzéssel kapcsolatban azt mondta, hogy az osztrákokat ott fogták meg, ahol a legjobban fáj nekik.

Szóba került Samsindin Ouro szerepe, aki az előző idényben főleg védekező középpályásként szerepelt, most viszont többször is támadóbb szerepet kap Borbély Balázstól.

„Ouro számára az fekszik a legjobban, ha a center mellett szerepelhet. Mert a visszatámadásoknál nagyon hatékony tud lenni, sőt hatékonyabb, mint a hatos poszton.”

A togói-német középpályás a tervek szerint legkésőbb augusztus 31-én csatlakozik a DAC-hoz, de felmerült a kérdés, hogy továbbjutás esetén nem lehet-e kölcsönvenni őt a dunaszerdahelyiektől? Havas szerint erről csak a Rapid elleni visszavágó után lehet érdemben beszélni.

Az igazgató beszélt az éppen Dunaszerdahelyről érkezett Csinger Márkról, aki zökkenőmentesen illeszkedett be a csapatba, és kiválóan pótolja az Izraelbe távozott Heitort, szerinte a fiatal védő itt a következő szintre léphet, mivel mindig magas átlagot hoz.

Természetesen szóba került a győri stadion gyepének problémája, az AIK és a Rapid ellen is látható volt, milyen problémát okoz a gombásodás.

„A klubon belül vannak alapelveink, többek között az, hogy amire nem tudunk hatást gyakorolni, azzal nem foglalkozunk, mert csak elviszi a fókuszt. A csapat nem beszélt róla, meg kellett oldani a feladatot, és ezt megpróbáljuk a magunk javára fordítani. A háttérrész amúgy próbálja utolérni a csapatot. Mindenhonnan hozunk haza valami ötletet, amit már másnap be lehet építeni. A gyepszőnyegre visszatérve, ezt a válogatott szünet alatt kicserélik. Ez tervben volt, mert a legidősebb gyepszőnyeg az NB I-ben. Ezzel is próbáljuk utolérni a csapatot.”

Havas Máté a további igazolásokról nem tudott beszélni, mint elmondta, ez a sportigazgató dolga, aki természetesen figyeli a piacot, és nem unatkozik.