Dibusz Dénes: Ugyanúgy készülök, mintha itt lenne velünk Gula is

Kifejtette, szerinte a jó játék és az eredményesség is fontos, de jobb nyerni rossz játékkal, mint jóval kikapni, illetve a Nemzetek Ligájában muszáj jól teljesíteni.

„A saját dolgunkat könnyítjük meg azzal, ha jól szerepelünk a Nemzetek Ligájában, hiszen ez nemcsak azt jelenti, hogy nem csúszunk lejjebb egy kalappal, hanem azt is, hogy akár az NL-ből is odaérhetünk a vb-selejtezőre. Ugyanakkor ez csak akkor történhet meg, ha a játékunk is visszatér arra a szintre, ahol az Eb előtt volt. Láthattuk, mennyire nem mindegy, honnan sorsolnak ki minket, a két Európa-bajnoki csoportunk között hatalmas volt a különbség játékerőben – magyarázta a kapus, majd kitért a vb-szereplés kiharcolására is. – Hogy reális elvárható-e tőlünk a világbajnoki szereplés? Nos, szerintem elvárásként nem támasztható a csapat felé, hogy jusson ki, ugyanakkor egy jó sorsolással kerülhetünk olyan csoportba, ahonnan egyáltalán nem irreális gondolat a kvalifikáció.”