A hollandok ellen a védekezésen lehet a hangsúly

Kőkemény négy mérkőzés vár még a válogatottra a 2024-es esztendőben. Pénteken a Puskás Arénában 20.45-től Hollandia, hétfőn idegenben, Zenicán – szintén 20.45-ös kezdéssel – Bosznia-Hercegovina vár a Marco Rossi vezette nemzeti csapatra, hogy aztán november 16-án Amszterdamban ismét a hollandok ellen próbáljon jó eredményt elérni, majd az év lezárásaként november 19-én Németországot fogadja Budapesten.

Mindennek ígérkezik ez a négyszer kilencven perc, csak sétagaloppnak nem, különösen úgy, hogy volt már jobb passzban is a csapat.

A szeptemberi, düsseldorfi 5–0-s kiütés alaposan megroppantotta a játékosok addigi stabil önbizalmát, a szurkolók és maga a szövetségi kapitány, Marco Rossi is a lélektelen futballt kifogásolta leginkább, mondván, vereség és vereség között óriási a különbség. Az ötgólos zakó után volt mit megbeszélni az edzőtáborban, jellemző, hogy a játékosok is tartottak kupaktanácsot, s a keret négy-öt vezéregyénisége mond(hat)ta el a véleményét. A bosnyákok elleni 0–0 már játékban jobban nézett ki, de az együttes mindössze helyzetekig és Szoboszlai Dominik kapufájáig jutott, gólig nem…

Igyekeztünk három pontban elemezni, vagy inkább összefoglalni, miben kell javulni – védekezésben, a középpályán, illetve támadásban – a pénteki, Hollandia elleni, majd az A-ligában maradást döntően befolyásoló boszniai Nemzetek Ligája-találkozóig a válogatottnak.

1. A hátvédsorba új arcok kellenének – de kik?!

A németországi mérkőzésen a többség igencsak enerváltan, sőt fáradtan mozgott, egyértelműen hiányzott a frissesség, a dinamika. A legfőbb gond a csapat szétesése volt, ezen belül az, hogy a védekezés káoszba fulladt. A mostani helyzetet aligha könnyíti meg, hogy a szakmai stáb a védelem két szélén bevethető futballistákat is elveszített, sérülés miatt Kerkez Milos és Loic Nego sem utazott Telkibe. Márpedig az elmúlt időszakban mindketten alapemberek voltak, mégis azt gondoljuk, a nagyobb gond középen lehet. A jobb oldalon Bolla Bendegúz jó formában várja a soron következő két összecsapást, a balon Nagy Zsolt bizonyította már többször, hogy ezen a szinten is lehet rá számítani, a belső védőhármas azonban nemigen akar összeállni. Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen, talán Dárdai Márton is egyre inkább bejátssza magát a csapatba, ám a végső megoldást Marco Rossinak nem sikerült még megtalálnia. Az Olaszországban légióskodó Balogh Botond, a ferencvárosi Botka Endre és talán még az immár újpesti Fiola Attila bevethető itt, hosszú távon Balogh Botond jelenthetne megoldást, ám ehhez tőle sokkal több kell(ene). A hollandok ellen a statikus védekezés egyet jelent az öngyilkossággal, a villámgyors szélsőik szétfuthatják a hátvédeket, a rutin hátul ezúttal különösen fontos lesz. Jó lenne néhány új arc a védelembe, de évek óta visszatérő probléma: honnan és kik?! Egyelőre nincs olyan fiatal, aki jobb lenne a rutinosnak számító Botka Endrénél vagy Fiola Attilánál.

Willi Orbánnak megint nehéz feladata lesz, és nemcsak a levegőben, hanem a földön is… (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

2. A középpályán pontosabb összjátékra lesz szükség

Az elmúlt mérkőzéseken különösen feltűnő volt a sok egyéni hiba, a mezőnyben nem vállalkoztak a futballisták, rengeteg volt az úgynevezett ki nem kényszerített hiba. Marco Rossi alighanem ismét megbeszélte ezeket a keret tagjaival, nem lennénk meglepve, ha péntek este ismét Schäfer András és Nagy Ádám kezdene védekező középpályásként. A magunk részéről azonban inkább harcba küldenénk Nikitscher Tamást, aki kezdőként játszva nem okozott csalódást szeptemberben a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen. A kecskeméti labdarúgó nem tűnt megilletődöttnek, bátran belement az összecsapásokba, és próbált beilleszkedni a csapat játékába. Schäfer Andrásnak a mentalitása és képzettsége alapján ott a helye a kezdő tizenegyben, ebben alighanem mindenki egyetért, és még inkább vezérré kellene válnia a pályának ezen a részén. Hollandia ellen döntő lehet, miképpen tudja lassítani az ellenfél támadásait a magyar csapat, hogyan akadályozza meg, hogy a narancsmezesek lendületbe jöjjenek, ha a középpályán elcsúszik a védekezés, a hátul lévők könnyen bajba kerülhetnek. A két szélen futballozó játékosnak még többet kell besegítenie a védekezésbe, nem a pénteki lesz az a mérkőzés, amikor egyszerre kell fellépniük a támadásokhoz. Az elfutások helyett a stabilitásra kell fektetniük a hangsúlyt.

3. A vendégek kapuja előtt nem lehet bizonytalankodni

A tudás megvan, a kvalitásokkal nincsen gond elöl, az újabb sikerekhez a támadóposzton futballozók vállalkozó kedvének azonban vissza kell térnie. A támadójáték egyértelműen visszaesett az elmúlt időszakban, a válogatott legutóbbi öt találkozóján mindössze kétszer talált a kapuba. Különösen fájó ez azért, mert Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Varga Barnabás is képes a váratlan húzásokra, mindhárman egymaguk el tudnak dönteni egy-egy mérkőzést, a soron következő két NL-összecsapáson éppen ezért kulcsfontosságú lesz a támadásaink befejezése. Nem valószínű, hogy Hollandia és Bosznia-Hercegovina ellen futószalagon jönnek a helyzetek, egymást követik a jobbnál jobb lehetőségek. Ha a támadók oda is érnek a kapu elé, kíméletlenül ki kell használniuk a ziccert, a lehetőségekkel a lehető legjobb százalékban kell sáfárkodni. Ehhez pedig Varga Barnabás tavaszi formája is kell! A Ferencváros csatára az elmúlt idényben egyre-másra szerezte a gólokat, hol fejjel, hol lábbal volt eredményes, bízni lehet abban, hamarosan ismét elkapja a fonalat. A két kiemelkedő képességű futballistától, Szoboszlai Dominiktól és Sallai Rolandtól is kellene már a gól, előbbi márciusban Koszovó ellen (2–0) talált a kapuba, utóbbi az Európa-bajnokság előtt az Izrael elleni (3–0) felkészülési meccsen, úgyhogy itt lenne az ideje, hogy ismét megvillanjanak.

Péntek este újabb mérföldkőhöz érkezik Marco Rossi. A válogatottat 2018 szeptembere óta irányító tréner a hollandok elleni találkozón hatvankilencedszer ülhet a kispadon, ezzel beéri az Aranycsapat mesterét, Sebes Gusztávot, Bosznia-Hercegovina ellen pedig meg is előzheti. Az élen 117 mérkőzéssel álló Baróti Lajos egyelőre túl távolinak tűnik a szövetségi kapitányok rangsorában – remélhetőleg a jubileum és az eredmény miatt a magyar drukkerek pénteken ismét felállva tapsolják meg az olasz edzőt. Marco Rossi pénteken beéri Sebes Gusztávot

Testvérpár irányítja a holland válogatottat, Ronald Koeman munkáját a korábbi magyar szövetségi kapitány, Erwin Koeman segíti – Budapesten is.

Visszatér Magyarországra az egykori magyar szövetségi kapitány. Erwin Koeman 2008 és 2010 között irányította a válogatottat, húsz mérkőzésen ült a kispadon. Utolsó meccsén éppen Hollandia ellen irányította a nemzeti együttest, a 2010-es 6–1-es amszterdami vereséget követően távozott a válogatott éléről. Azóta dolgozott többek között a holland Utrecht vezetőedzőjeként, Izraelben a Beitar Jeruzsálemet irányította, de a török Fenerbahce és az angol Everton ­másodedzője is volt. Bátyja, a korábbi Barcelona-játékos, Ronald Koeman 2023 januárja óta irányítja az oranjét, és edzői pályafutása során sokadszor kérte fel bátyját, Erwin Koemant, hogy segítse a munkáját. A korábbi szövetségi kapitány sosem tagadta, mennyire szeretett Magyarországon élni, Budapest a mai napig közel áll hozzá, ezúttal is örömmel tér vissza a magyar fővárosba.

Ryan Gravenberch, a Liverpool játékosa szerdán a holland sajtó munkatársainak elmondta, az elmúlt napokban ismét elemezték a legutóbbi, Németország elleni 2–2-es mérkőzést, és arra jutottak, nincs okuk panaszra, hiszen a szeptemberi összecsapáson a játék rendben volt. Magyarország ellen egyértelmű cél a három pont begyűjtése, hiszen a csoport alakulását illetően egyáltalán nem mindegy, miként végződik a péntek esti találkozó. A 22 esztendős középpályás nehéz összecsapásra számít, hiszen idegenben sehol sem egyszerű pályára lépni, de úgy fogalmazott: ha kihozzák magukból a maximumot, nem lesz gond az eredménnyel sem.

A holland válogatott tagjai csütörtökön még odahaza végzik el a meccs előtti utolsó simításokat, Ronald Koeman szövetségi kapitány az edzőközpontban tartja a tréninget, és a küldöttség csak azt követően kel útra Budapestre. A holland válogatottat szállító repülőgép csütörtök kora délután landol a Liszt Ferenc repülőtéren. (B. B.) Jön a régi kapitány: Erwin Koeman újra Budapesten

Kár lenne tagadni, hogy erős kerettel érkezik Hollandia Budapestre, ám az is biztos, hogy Ronald Koemannak számos változást kell eszközölnie csapatán a rengeteg sérülés miatt. Nathan Akét a Németország elleni mérkőzésen vitték le a pályáról ­hordágyon, hetekig tarthat még a felépülése, míg Teun Koopmeiners az Európa-bajnokságot, valamint a szeptemberi és a mostani válogatott szünetet három különböző sérülés miatt kényszerül kihagyni. A középpályán rendre kezdőként szereplő Jerdy Schouten és Joey Veerman is kidőlt, ahogy az Arsenal kiváló védője, Jurriën Timber is. A nemrég bemutatkozó Jan Paul van Hecke sem utazott el Brightonból, valamint az Ajaxba már visszatérő Wout Weghorst sem (a Groningen ellen 1–1-es állásnál csereként beszállva gólt szerzett és gólpasszt adott, csapata 3–1-re győzött vasárnap), ugyanis Ronald Koeman szerint az erőnléte még nem elég a válogatott szinthez. Ott van a keretben Ian Maatsen és Mats Wieffer is, pedig egyikük sincs sokkal jobb helyzetben, mint Wout Weghorst. Sérülésből épültek fel, és jelentős perchiánnyal küzdenek, így nem valószínű, hogy a Puskás Arénában harminc percnél többre képesek. Magyarország pontszerzési esélyei mellett fontos érv a rengeteg holland hiányzó, s hogy Ronald Koemannak valamennyit biztosan fel kell áldoznia a filozófiájából ahhoz, hogy stabil csapatot lásson a pályán. (M. D.) A sok sérült miatt változhat a taktika

A szeptember 7-i, németek ellen 5–0-ra elveszített Nemzetek Ligája-mérkőzés után az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) húszezer eurós (átszámítva nyolcmillió forintos) büntetést rótt ki a magyar szövetségre, az indoklás szerint az UEFA a magyar szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt hozta az ítéletet. Mellékbüntetésként az európai szövetség egyéves próbaidőre felfüggesztve kiszabta, hogy az MLSZ nem árusíthat jegyeket szurkolóinak a következő idegenbeli tétmérkőzésre, de ez a határozat most még nem érinti az október 14-i Bosznia-Hercegovina−Magyarország Nemzetek Ligája-találkozót. Fontos lenne tehát, hogy a Hollandia elleni NL-mérkőzésen ne legyenek kifogásolható megnyilvánulások a lelátón, hiszen azzal csak tovább súlyosbodna a helyzet. Sok múlik a szurkolók viselkedésén

