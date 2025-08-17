MotoGP-gyorstalpaló 1. rész

Tényleg csak egy egészen kicsi történelem

A gyorsasági motoros világbajnokság története 1949 óta íródik, amikor a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) megalakult. Az első világbajnoki futamot a legendás TT-pályán rendezték az Isle of Manen június 17-én. A hétkörös verseny 425 km (!) hosszú volt és egy bizonyos Harold Daniell nyerte meg az 500-asok versenyét.

A sportág megszületésének évében négy géposztályban feszültek egymásnak a versenyzők: 125 kcm, 250 kcm, 350 kcm és 500 kcm, míg az oldalkocsi kiegészítő kategóriája volt a sorozatnak.

Azóta persze minden megváltozott, a versenytávok, a kategóriák, a pontrendszer, a helyszínek nagy része, és még sorolhatnánk. Ami nem változott, hogy mindig is a legnagyobb-, az ún. királykategóriának volt a legnagyobb rangja.

A 2023-as Le Mans-i futam volt az 1000-ik hétvége, amikor világbajnoki fordulót rendeztek, a most hétvégi Osztrák Nagydíj pedig azért különleges, mert az 1000-ik királykategóriás futamot láthatjuk vasárnap.

Milyen kategóriákban, milyen motorokkal versenyeznek jelenleg

Jelenleg három géposztály küzdelmeit követhetjük minden egyes hétvégén: Moto3, Moto2 és MotoGP. A motorok mindegyike négyütemű és ami a legfontosabb, prototípus motorokról van szó minden esetben.

Először a MotoGP váltotta a korábbi 500 kcm-es kategóriát 2002-ben (bár 2003-ban egy ideig még kétütemű motorokkal is rajthoz állhattak).

A Moto2-es kategória 2010-ben jött létre és váltotta a korábbi 250 kcm-es középső géposztályt, míg legkésőbb, 2012-ben a Moto3 került bevezetésre a 125 kcm helyett.

A MotoGP-ben jelenleg 1000 kcm-es motorokkal versenyeznek (egészen jövő év végéig, amikor az új technikai szabályok bevezetésre kerülnek). A top speed rekord 366,1 km/óra. Jelenleg 5 gyártó vesz részt a sorozatban: Aprilia, Ducati, Honda, KTM és Yamaha.

A Moto2-ben minden motort 765 kcm-es háromhengeres Triumph blokkok hajtanak, amiket véletlenszerűen sorsolnak ki időről időre a versenyzők között. A 138 lóerős motorok végsebessége 300 km/óra feletti.

A legkisebb géposztályban, azaz a Moto3-ban 250 kcm-es egyhengeres blokkokkal versenyeznek, melyek 60 lóerősek és 245 km/óra körüli a végsebességük.

A fentiek mellett több kiegészítő versenysorozatot is láthatunk néhány európai helyszínen, köztük a MotoE-t, azaz az elektromos motorok kategóriáját. A MotoE 2019-ben mutatkozott be, akkor még világkupaként egészen 2022-ig. Ebben az időszakban Energica Ego Corsa motorokkal versenyeztek. 2023-ban helyüket a Ducati vette át és ettől az évtől világbajnoki rangot kapott a sorozat, melynek idén először magyar indulója is van Varga Tibor Erik személyében.

Minden gramm számít

A kiélezett küzdelmek során minden ezredmásodperc számít, amit nyilván a tömeg is befolyásol. Ezért minden pilóta igyekszik minél könnyebb lenni, és a motorokon se véletlenül találunk karbon idomokat. Azonban ezzel nem lehet korlátlanul játszani, ezért vezették be a minimum tömeget.

A Moto3-as és a Moto2-es géposztályban a motort és a pilótát együtt (de nem egyszerre) mérlegelik. Előbbinél 152 kg-ot kell elérni, utóbbinál pedig 217-et.

A MotoGP-ben a motorok esetében van csak minimum előírás: 157 kg.

Esélyegyenlőség a MotoGP-ben

Azaz a koncessziós szabály. A gondolat, hogy segítsék a gyengébb motormárkák technikai felzárkózását 2012-ben született meg, amikor az 1000 kcm-es blokkok bevezetésével megjelent a CRT, majd később Open kategória. Erre azért volt szükség, hogy valahogy felduzzasszák az igen karcsú létszámú rajtrácsot.

Az eltérő szabályozás első és legnagyobb győztese a Ducati volt, akik 2015-ös dobogós helyezéseiknek „köszönhetően” a következő évre elveszítették az engedményeket, egy évközi szabályváltoztatás, azaz a koncessziós pontok bevezetése után.

Ezt a változtatást a Yamaha és a Honda akarta, akik (jogosan) úgy ítélték meg, hogy a Ducati már bőven versenyképes, így nem fair, hogy továbbra is többet tesztelhetnek vagy éppen szabadon fejleszthetnek a szezon során.

Nyolc évvel később épp a két japán márka került akkora lemaradásba, hogy a jogtulajdonosok úgy ítélték meg, bővíteni kell az évközi lehetőségeiket, de a szabályrendszer előző verziója erre nem adott volna nekik lehetőséget.

Így került megalkotásra a mostani szisztéma, amit 2024-ben vezettek be.

Az új szabályt érinti a teszteken használható gumik mennyiségét, hogy kik és mely pályákon tesztelhetnek, a szabadkártyás nevezéseket, a szezon során használható blokkok számát és azok évközi fejlesztését, valamint az aeroelemek fejlesztését a szezon során.

Négy csoportba (A, B, C és D) sorolják a gyártókat aszerint, hogy a szezon során maximálisan elérhető pontok hány százalékát szerezték meg. Két időszakot figyelembe véve vizsgálják a teljesítményeket. A szezon első és utolsó versenye közt eltelt időszak ÉS a nyári teszttilalmat követő első versenytől a következő év nyári teszttilalmát megelőző utolsó futam által felölelt időintervallum alapján. Így biztosítva, hogy gyorsabban lehessen engedményeket kapni vagy éppen elveszíteni azokat, ha egy gyártó jobb eredményeket kezd el hozni.

Csoport Megszerzett pont százalékban Teszten használható gumik száma Privát

tesztelés Tesztpályák száma Szabadkártya Blokkok

száma szezononként Blokk specifikáció Aero-

fejlesztés A >=85% 170 Csak tesztpilóta 3 0 7 vagy 8 Befagyasztva 1 B >=60%< 85% 190 Csak tesztpilóta 3 3 7 vagy 8 Befagyasztva 1 C >=35%< 60% 220 Csak tesztpilóta 3 6* 7 vagy 8 Befagyasztva 1 D <35% 260 Korlátozás nélkül Bármennyi 6* 9 vagy 10 Korlátlan 2**

*A szabadkártya nem függ a blokk frissítésének korlátozásától. Maximum 3 szabadkártya a nyári teszttilalomig és max. 3 azt követően

**Egy korábbi verziót vissza kell vonni

Versenynaptár

Az idei a leghosszabb szezon a sportág eddigi történetébe 22 versenyhétvégével.

Ez köszönhető egyrészt a 33 év után visszatérő magyar futamnak, míg Brno és a Cseh Nagydíj négy év kihagyás után csatlakozott újra.

A Magyar Nagydíj a 14-ik versenyhétvége lesz idén, majd következik Barcelona, Misano, négy tengerentúli helyszín (Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang) és végül a két késő őszi európai futam Portimaóban és Valenciában.

Hétvégi menetrend

Az idei évtől már egységesen két szabadedzése van mind a három kategóriának, egy péntek reggel, egy pedig szombat reggel.

A péntek délutáni edzés határozza meg, hogy ki az a 10 versenyző, aki egyenes ágon bekerül az időmérő fő szakaszába, azaz a Q2-be.

Szombaton rendezik az időmérőket, melyek első szakaszából (Q1) a Moto3 és a Moto2 esetében az első négy, a MotoGP-ben az első kettő jut még tovább a Q2-be, ami végül az első 14, illetve 12 rajthelyről dönt.

A MotoGP-sek napja ezzel még korántsem ér véget, szombat délután következik ugyanis a 2023-ban bevezetett Sprint, amit minden egyes nagydíjhétvégén megrendeznek (szemben az F1-gyel, ahol csak 6 sprinthétvégét rendeznek a 24 forduló során).

A táv minden esetben a vasárnapi főfutam fele.

Pontrendszer

A mostani pontrendszert 1993-ban vezették be, ami a vasárnapi nagydíjakat jelenti. Az első 15 célbaérő kap pontot sorrendben: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 egységet.

A Sprinten az első 9 hely ér pontot: 12-9-7-6-5-4-3-2-1 egységet.



