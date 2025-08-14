Nemzeti Sportrádió

Meglepetés: Gulácsi Péter marad az RB Leipzig első számú kapusa

2025.08.14. 17:21
Továbbra is Gulácsi Péter az első számú kapus Lipcsében (Fotó: Getty Images)
Noha a nyár elején még arról lehetett olvasni, hogy a korábbi magyar válogatott Gulácsi Péter ideje lejárt Lipcsében, most eldőlt, hogy a 35 éves kapus a mostani idényben is az első számú opció lesz a kelet-németországi csapatnál.

A Kicker beszámolója szerint a nyáron érkezett új vezetőedző, Ole Werner Gulácsinak szavazott bizalmat a gólvonalon. Mindez kissé meglepő annak tükrében, hogy a Marcel Schäfer sportigazgató irányította vezérkar egy drasztikus fiatalítást vezényelt le a klubnál. Mindez viszont a kapusposztra nem vonatkozik, miután a rutinos magyar kapus esélyt sem adott riválisainak az előző évadban. A német lap kiemeli, hogy az egyébként csalódást keltő idény során Gulácsi volt a lipcsei csapat egyik legjobb játékosa, olyannyira, hogy a Kicker értékelései alapján összeállított ranglistán ő volt az idény legjobb kapusa a Bundesligában.

„A Sandhausen elleni kupameccsen Maarten (Vandevoordt – a szerk.) kezd. Ezzel együtt Péter lesz az első számú kapusunk, mivel Maarten előtt áll a ranglistán az eddigi teljesítmények alapján” – mondta Ole Werner a klub hivatalos felületein. 

Mindez azt is jelenti, hogy a tavaly nyáron szerződtetett Maarten Vandevoordtnak a második idényében is a cserekapus szerepkörével kell megelégednie.

Az RB Leipzig mindeközben azt is közölte, hogy Werner döntése alapján, már nem Willi Orbán, hanem a német válogatott David Raum a kelet-németországi együttes csapatkapitánya. Helyettese Xaver Schlager lesz, míg a csapaton belüli tanács tagjai Willi Orbán mellett Cristoph Baumgartner, Benjamin Henrichs és Castello Lukeba lesznek.

 

